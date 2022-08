House of the Dragon (La casa del dragón), la nueva serie de HBO y HBO Max situada en el mismo universo de Game of Thrones (Juego de tronos), fue muy bien recibida por la audiencia.

Y uno de los detalles que más llamó la atención de los fans fue la referencia final a La canción de hielo y fuego (The Song of Ice and Fire), que entrega información inédita sobre la profecía de El príncipe que fue prometido (The Prince That Was Promised).

Este tema no quedó del todo zanjado en Game of Thrones y la falta de cierre es una de las críticas de los fans a la temporada final.

La canción de hielo y fuego, que recuerda al nombre de la saga de libros en que se inspiró Juego de tronos, A Song of Ice and Fire (Una canción de hielo y fuego), fue mencionada en la novela Choque de reyes por Rhaegar Targaryen, durante una visión que tiene Daenerys.

No obstante, hasta ahora se desconocía que la canción se originó en un sueño premonitorio de Aegon I, el Conquistador; un antecedente que tampoco es mencionado en Fuego y sangre, primera parte de la duología en la cual se basó La casa del dragón (el segundo libro aún no tiene fecha de publicación).

Este dato no fue inventado por los guionistas de la serie, sino que fue ideado por el mismo autor, George R.R. Martin, ha afirmado el cocreador de la producción, Ryan Condal, en entrevista con el portal estadounidense Insider.

“Ese fue el detalle que George sí nos dio al principio de la creación de la historia; la idea de que Aegon el Conquistador fue un soñador (como se llama a los Targaryen que tienen sueños premonitorios) y que eso motivó la conquista”, dijo el cineasta.

“Lo cual mencionó casualmente en una conversación, como sule hacer con las grandes piezas de información de ese tipo”, añadió.

Según se pudo ver en el nuevo tráiler de la temporada 1 de House of the Dragon, el sueño volverá a ser mencionado en al menos un episodio futuro.