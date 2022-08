Como se esperaba, House of the Dragon (La casa del dragón), la nueva serie de HBO Max, ha incorporado varias referencias a Game of Thones (Juego de tronos). Pero una de ellas en particular puede resultar muy interesante para el futuro de la franquicia: cuando hablan de La canción de hielo y fuego.

Este domingo se estrenó House of the Dragon (La casa del dragón), la nueva serie de HBO y el streaming HBO Max situada en el mismo universo de Game of Thones (Juego de tronos), pero casi dos siglos antes.

Destinada a repetir el éxito de su predecesora, era de esperarse que contara con múltiples referencias a la producción original, y no ha decepcionado.

Hay varios easter eggs inevitables, como ambientaciones que son una fiel reproducción. Este primer episodio muestra King’s Landing (Desembarco del Rey), incluyendo el frontis e interior de The Red Keep (Fortaleza Roja), la cual tiene pocos cambios en comparación a cómo la conocíamos.

También hay otros para los más fanáticos, como cuando la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) y Alicent Hightower (Emily Carey) están estudiando y mencionan a la princesa Nymeria.

Se trata de una guerrera de Dorne que era muy admirada por Arya Stark (Maisie Williams) en Game of Thrones; de hecho, nombró Nymeria a su lobo huargo, en honor a dicha figura histórica.

Los easter eggs y sets mantienen viva la nostalgia por Juego de Tronos y ayudan a que la audiencia se familiarice con más rapidez con la nueva historia. No obstante, hay una referencia que implica tanto a la serie como a los libros, que sin duda emocionará a los seguidores más leales.

Es aquella que guardaron para el final del episodio, cuando el rey Viserys (Paddy Considine) le dice a Rhaenyra que la nombrará como su heredera al Trono de Hierro.

“Hay algo más que necesito decirte. Podría serte difícil entenderlo, pero debes escucharlo. Nuestras historias nos dicen que Aegon (el primer rey Targaryen) miró a través de Blackwater desde Dragonstone, vio una tierra rica y voló a la captura. Pero ambición por sí sola no fue lo que lo atrajo a la conquista”, relata Viserys.

“Fue un sueño. Y tal como Daenys (madre de Aegon) predijo el fin de Valyria, Aegon predijo el fin del mundo de los hombres. Va a comenzar con un invierno terrible, ráfagas de viento del norte lejano, Aegon vio una oscuridad absoluta surgiendo de estos vientos. Y lo que sea que ronda por ahí, va a destruir el mundo de los vivos”, añadió.

Esto lo dice al mismo tiempo que, de forma paralela, se muestra a Rickon Stark, lord de Winterfell, jurándole lealtad a la princesa heredera.

Y concluyó: “Cuando venga este gran invierno, Rhaenyra, todo Westeros debe enfrentarse a él. Y si el mundo de los vivos quiere sobrevivir, un Targaryan debe estar sentado en el Trono de Hierro. Un rey o reina lo suficientemente fuerte como para unir el reino contra el frío y la oscuridad. Aegon llamó a este sueño La canción de hielo y fuego (The Song of Ice and Fire)“.

El rey también recalcó que este es un secreto que ha sido heredado entre todos los reyes de la casa Targaryen desde el comienzo de la dinastía.

¿Qué es “La canción de hielo y fuego”?

Lo primero que viene a la mente es, obviamente, el nombre de la saga de libros en que se inspiró Juego de tronos: se llama A Song of Ice and Fire (Una canción de hielo y fuego).

Esta “canción” tiene relación con una conocida profecía: la de “El príncipe que fue prometido” (The prince that was promised).

La profecía, que tiene más de 5 mil años de antigüedad, pertenece a la religión del Señor de la Luz y predice la llegada de un príncipe o princesa que sería una reencarnación de Azor Ahai, un antiguo guerrero que derrotará la oscuridad traída por la Larga Noche.

Esos acontecimientos ocurrieron en la octava temporada (y final) de Game of Thrones.

Aunque en la serie de televisión nunca se mencionó La canción de hielo y fuego y su relación con El príncipe que fue prometido, sí es mencionada en el libro Choque de reyes, de la boca de otro Targaryen: Rhaegar, el hermano mayor de Daenerys y heredero original al Trono de Hierro.

Daenerys tiene una visión que le muestra a Rhaegar junto a su primera esposa, la princesa Elia Martell, y su bebé, también llamado Aegon.

“Aegon. Qué mejor nombre para un rey… Él es El príncipe que fue prometido, y suya es La canción de hielo y fuego“, dice el príncipe en dicha visión. No obstante, Daenerys no logra averiguar a qué se refería su hermano.

Esta mención de La canción de hielo y fuego en La casa del dragón viene a añadir una pieza más a ese rompecabezas y puede ayudar a esclarecer un poco el misterio respecto a El príncipe que fue prometido, un tema que no fue cerrado del todo por el final de GOT.

Al ser Rhaegar un heredero al trono, es de esperarse que su padre le haya traspasado el secreto relatado por el primer rey Targaryen.

Está por verse si el tema es nuevamente mencionado en los futuros episodios de House of the Dragon.