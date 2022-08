Luego del final de la serie Juego de Tronos (o Game of Thrones), escrita por George R. R. Martin y llevada a la televisión por HBO, los fanáticos quedaron encantados por la trama que mezcla fantasía, drama y misterios que rodean a cada personaje de la serie.

Aunque tras el desenlace final que tuvo la serie principal el 19 de mayo del 2019, la cual dejó a muchos seguidores poco satisfechos, los productores decidieron seguir con la trama y mostrar un poco más de la historia de una de las familias más importantes de Westeros.

Anteriormente estuvo en producción una precuela protagonizada por Naomi Watts, la cual iba a contar diversos hechos ocurridos miles de años antes de lo que se vio en Game of Thrones, contemplando la creación de los caminantes blancos y uno de los momentos más mencionados en la serie: La Larga Noche. Aunque el proyecto alcanzó a grabar su capítulo piloto en Irlanda del Norte, HBO no le dio luz verde y decidió cancelar el proyecto.

Frente a ello, House of the Dragon, co-dirigido por Ryan Condal y Miguel Sapochnik, fue el proyecto que tuvo visto bueno en su producción. Esta nueva serie mostrará la historia de la Casa Targaryen, uno de los clanes más importantes del mundo de Game of Thrones, quienes han estado en el poder durante cientos de años atrás.

La sucesión al trono siempre ha sido un tema en el mundo inspirado en los libros de “Canción de Hielo y Fuego” de George R.R. Martin, ya que su importancia ha sido marcado por sangre, mentiras, venganzas y más hitos con la finalidad de obtener el poder.

“Si desea saber un poco más de qué tratará el programa… bueno, en realidad no puedo soltar esos frijoles”, mencionó Martin en su blog. Vale destacar que el proyecto está inspirado en el libro “Fuego y Sangre” del mismo escritor, el cual muestra los hechos sucedidos 300 años antes de lo ocurrido en Juego de Tronos. Aunque en la serie se situará alrededor del año 129 después de la conquista de Westeros, cuando comenzó la guerra civil de los Targaryen.

En House of the Dragon, veremos la sucesión al trono liderado por la Casa Targaryen, la cual es representada por su emblema del dragón de tres cabezas. El drama se centrará en la conocida historia “Danza de Dragones”, donde el conflicto familiar se centra en la sucesión del próximo heredero. Esta importante decisión recae en el rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine.

Allí tendrá que elegir entre su primogénita, la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), o su hermano, Daemon Targaryen (Matt Smith), quienes se enfrentarán por obtener el poder y sentarse en el trono forjado por miles de espadas. Westeros nunca ha tenido una mujer rigiendo el mayor mandato de esas tierras, por lo que el hermano del rey hará lo posible con obtener el trono frente a su sobrina, quien no desistirá sus deseos de mantener la línea de sucesión.

Tal como cuenta el título, House of the Dragon también incluye la relación de la familia Targaryen con el animal que los representan, los dragones. Estos animales tendrán un papel importante durante peleas y batallas, demostrando el gran poder destructivo y el porqué son tan temidos por los ciudadanos y sus enemigos.

Tal como muestra el símbolo de los Targaryen (un dragón de 3 cabezas), Viserys, Rhaenyra y Daemon, serán los jinetes de esta historia, concentrándose en la lucha por la sucesión al trono de hierro, en la guerra de la danza de dragones.

Tal como vimos en la historia de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, los dragones serán protagonistas de varios sucesos relevantes en la serie. La fuerza y potencia de las llamas de estas figuras místicas marcarán varios hitos dentro de la historia, defendiendo el nombre la Casa Targaryen y el trono de hierro.

Meses antes del estreno de la serie, muchos involucrados en la producción del proyecto tuvieron la oportunidad de ver los primeros capítulos de la serie, para dar sus comentarios frente a la nueva trama ligada a Juego de Tronos. Frente a ello, el escritor George R.R. Martin mencionó que vio avances de los capítulos: “Vi un poco de algunos de ellos. La escritura, la dirección y la actuación parecen estupendas. Ryan y Miguel, su elenco y equipo están haciendo un gran trabajo. A aquellos de ustedes que les gustan los personajes complejos, conflictivos y grises (como a mí) les gustará esta serie, creo. Habrá muchos dragones y batallas, sin duda, pero la columna vertebral de la historia son los conflictos humanos, el amor y el odio, el drama de los personajes en lugar de la acción/aventura”, escribió Martin en su blog

Otras personas del mundo de las series, también tuvieron la oportunidad de ver el capítulo piloto de la serie durante julio, donde sus opiniones fueron positivas frente a la nueva historia de esta saga medieval fantástica. Allí diferentes periodistas y editores dejaron sus comentarios por medio de Twitter, alabando el desarrollo de la primera parte de la serie, y como esta sigue con el mismo ritmo épico con la cual se hizo conocida la saga.

