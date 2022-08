Este domingo 21 de agosto, a las 21:00 horas, se podrá ver el estreno de "House of the Dragon" a través de la plataforma de streaming, HBO Max y por el canal de TV, HBO. Además, el primer capítulo de la precuela de "Games of Thrones" será repetido por otros canales como TNT, SPACE y Warner Channel.

Esta semana llega a las pantallas de HBO Max, la nueva serie “House of the Dragon” (La casa del Dragón), basada en la popular saga de Game of Thrones, creada por George R.R. Martin, quien participó en la producción.

Cabe recordar que “Juego de Tronos” terminó en mayo del 2019 con un criticado final, pero con 8 temporadas que antecedieron capítulos muy bien valorados por los fanáticos. Por lo anterior, llega esta precuela, ambientada cientos de años antes de los relatos de las novelas.

¿De qué se trata House of the Dragon?

“House of the Dragon” es la nueva serie para televisión y streaming, basada en una de las familias más relevantes de la historia de “Game of Thrones”, la casa Targaryen.

Los hechos transcurren cerca de 200 años antes de la historia relatada en la popular saga de libros, y los capítulos emitidos durante una década por HBO. Específicamente, se contará la historia conocida como Danza de los Dragones, una guerra civil ocurrida entre la casa Targaryen que enfrentó a dos herederos del rey Viserys I Targaryen.

La producción de la serie cuenta con la colaboración del creador de la historia original, George R.R. Martin y los actores Matt Smith, Milly Alcock y Emma D’Arcy.

¿Cuándo y dónde ver House of the Dragon?

El capítulo inaugural de “House of the Dragon” será estrenado en exclusivo por el streaming de HBO Max y por el canal HBO, el próximo domingo 21 de agosto, a partir de las 21:00 horas.

De igual modo, el primer episodio se podrá ver entre el 26 y el 27 de agosto, en las cinco señales de TNT, TNT Series, SPACE, Warner Channel, y Cinemax.

En concreto, el inicio de la serie se podrá ver el viernes 26 de agosto por TNT, a las 22:00 horas, en la señal SPACE, a las 23:00 y por Warner Channel al medianoche.

En tanto, el sábado 27 de agosto se repetirá por TNT Series a las 22:00 horas y en el canal Cinemax a eso de las 23:00.

Revisa el tráiler de la serie aquí:

El tráiler oficial se publicó en Internet hace poco más de un mes. En este se muestra parte de la trama, que además de involucrar dragones, trae de vuelta las disputas por el “Trono de Hierro”, tal como fue en los libros y la serie de “Game of Thrones”.