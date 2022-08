House of the Dragon (La casa del dragón) inevitablemente ha sido comparada a Game of Thrones (Juego de tronos). Los actores Matt Smith y Fabien Frankel hablaron sobre esto y más.

Falta muy poco para regresar a Westeros, el continente ficticio donde se desarrolló la mayor parte de Game of Thrones (Juego de tronos). A tres años de su final, volveremos a visitarlo con House of the Dragon (La casa del dragón).

Esta producción es una precuela, que tiene lugar unos dos siglos antes, y se enfoca en la lucha de poder dentro de la casa Targaryen por quedarse con el Trono de Hierro.

Específicamente, la serie contará la historia conocida como Danza de los Dragones, una guerra civil ocurrida entre la casa Targaryen que enfrentó a dos herederos del rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine).

Por un lado, está la princesa Rhaenyra, primogénita del rey, interpretada por Emma D’Arcy (adulta) y Milly Alcock (adolescente), y por el otro el príncipe Aegon II (Tom Glynn-Carney), su medio hermano e hijo de Alicent Hightower, quien solía ser la mejor amiga de Rhaenyra hasta que se convirtió en reina.

Durante este conflicto también tendrá un papel vital el príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith (Doctor Who; The Crown), quien es hermano de Viserys I y, posteriormente, marido de la princesa Rhaenyra (ella fue su tercera esposa).

Asimismo, veremos en pantalla a Criston Cole, personificado por Fabien Frankel (Venice at Dawn; Last Christmas: otra oportunidad para amar), Lord Comandante de la Guardia Real durante los reinados de Viserys I y Aegon II.

Ambos actores dieron recientemente una conferencia de prensa en Ciudad de México, a la cual accedió BioBioChile, y se refirieron a varios puntos interesantes respecto a esta esperada serie, que llegará al canal HBO y el HBO Max el próximo domingo 21 de agosto.

“House of the Dragon” vs. “Game of Thrones”

Es inevitable que surjan comparaciones, pues Juego de tronos es una de las series más exitosas de la última década, lo que sube las expectativas de la audiencia.

Los actores también tienen la misión de hacer feliz a una audiencia que no quedó tan conforme con la temporada final de GOT, o esa impresión dejaron las críticas que recibió en redes sociales en 2019.

George R.R. Martin vio un borrador de 9 de los 10 episodios de House of the Dragon y dio su aprobación, afirmando que quedó “impresionado”, según dijo en su propio blog. En palabras de Matt Smith, “nos emociona muchísimo que le haya gustado, él es muy buen público. Además, entiende el material porque es el creador”.

Fabien Frankel añadió que ha visto únicamente el primer episodio y que “me sentí muy orgulloso de todos. Es realmente surrealista hacer una serie de este tipo, tenemos todo un elenco, es un grupo que se convierte en amigos al final del show, y cuando vemos el resultado, en verdad nos provoca mucho orgullo.”

Por otra parte, Smith comparó a esta nueva historia con Juego de tronos, expresando que “no estamos reinventando la rueda. Es como el segundo álbum de un grupo de rock, un muy buen segundo disco, tal vez mejor que el primero, pero además de querer darles los hits, queremos entregarles algo original. Así que, es el mismo mundo, pero es otra historia, otros actores. Se desarrolla más de 200 años antes, entonces va a haber una sensación distinta. Y es una familia (los Targaryen) que no se ha explorado“.

“Intentamos crear algo a escala, original, que les da los hits, por supuesto. Habrá dragones, pelucas rubias, violencia y amor, pérdida y cuchilladas, dolor y todo lo que vieron y disfrutaron en Game of Thrones. Creo que eso es evidente; aquí solamente se cuenta eso desde otra perspectiva”.

Asimismo, describió a su personaje, apuntando que “a Daemon le gustaba mucho jugar a ese juego, es muy complicado, todavía no entiendo realmente hacia dónde iba, pero es como si caminara sobre el filo de un cuchillo, y en cualquier momento se puede caer a un lado o al otro y se puede rebanar (…) Su camino es muy frágil, es lograr un equilibrio sobre una cuchilla”.

Fabien Frankel, en tanto, relató que “a Cristol le pasarán muchas cosas en la temporada y se va a convertir en una parte integral del ascenso al poder de los Targaryen, en cómo llega al poder.”

“Podemos esperar mucha violencia, mucho amor, y creo que eso es el centro del programa”, mencionó sobre la historia.

Diferencias entre Daemon y Daenerys Targaryen

Matt Smith ve como un desafío positivo toda la expectación que existe en torno a La casa del dragón y si es que podrá recuperar la confianza del público tras la temporada 8 de Juego de Tronos.

“La presión del público, al final, es algo bueno”, sostuvo. “Los fans ya tienen una pasión, siguen la serie; hasta cierto punto, les pertenece, y queremos crear algo que sea entretenido para ellos. Ahora, si lo es o no lo es, ya no depende de nosotros, ustedes lo decidirán. Y crucemos los dedos porque lo sea. Si no lo es, bueno, nos levantaremos de nuevo.”

Y continuando con las comparaciones, descartó que su personaje -el príncipe Daemon- se parezca a la Targaryen más famosa de todos, la reina Daenerys, personificada por Emilia Clarke en GOT.

“Es como con el programa: estás heredando cierto regalo y estás tratando de reflejarlo. Pero realmente no es algo en lo que pensara porque Daenerys es mi tatara-tatara-tatara-nieta, o sobrina nieta, o lo que sea, y en este momento (durante House of the Dragon) ni siquiera existe. Así que esto nos da una licencia artística y ni siquiera lo consideré.”

Competencia de “La casa del dragón”con “Los anillos de Poder”

Otra serie que ha sido citada como una competencia de House of the Dragon es The Rings of Power (Los anillos de poder), la nueva serie de Amazon Prime Video que se ubica en la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, siendo una precuela de El señor de los anillos.

Matt Smith también se refirió brevemente a esta producción, asegurando que la verá y que conoció a algunos de los actores.

“A nosotros nos emociona mucho verla, y conocimos a una parte del elenco en Comic Con (de San Diego), así que a ellos les emociona nuestro programa, a nosotros nos emociona el de ellos, o al menos así parece”, dijo.