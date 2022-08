A poco más de un año de los primeros reportes sobre la nueva película de Highlander con Henry Cavill en el rol protagónico, Chad Stahelski, director de “John Wick” y miembro del equipo realizador, reveló en qué fase está el enigmático proyecto de Lionsgate.

A pesar que la agenda del cineasta está casi copada de pendientes (como los nuevos rumbos de franquicia “John Wick”, una adaptación de “Ghost of Tsushima” y un encargo de Warner Bros. “titulado Shibumi”), Stahelski confía en el futuro próspero de la película.

“Estamos en el proceso de ajuste en este momento. Creo que sabemos lo que queremos. Y más importante aún, sabemos lo que queremos hacer”, dijo en diálogo con el portal Collider.

“Sabemos lo que estamos tratando de hacer. Es solo una cuestión de llegar al punto en el que decimos: ‘Está bien, eso es todo. Vamos’. Pero estamos más cerca que nunca, así que eso es bueno”, agregó.

Sobre la participación de Henry Cavill en el filme, hoy en preproducción, dijo: “(Es) una de mis grandes opciones… No se trata solo de músculos y melancolía. Creo que tiene un rango increíble y que aportaría algo muy especial. Y su entusiasmo ha sido asombroso”.

Por ahora, mientras se resuelve su futuro cinematográfico como “Superman”, la atención de Cavill está en la serie de Netflix “The Witcher”, donde comparte créditos protagónicos con Freya Allan y Anya Chalotra.

Este mes, en la misma plataforma de streaming, debutó una precuela animada de la serie: “Nightmare of the Wolf”, largometraje que sigue los pasos de Vesemir, el mentor de Geralt of Rivia (Henry Cavill), quien aparecerá en la segunda temporada de “The Witcher” interpretado por el actor Kim Bodnia.