Este cambio en la plataforma de streaming no incluye a los nuevos títulos del universo de Harry Potter, como la trilogía de 'Animales Fantásticos' ni el especial 'Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts'.

No es primera vez que la plataforma de streaming debe retirar las películas de Harry Potter de su catálogo, aunque en esta ocasión no se conoce si volverán o cuánto tiempo estarán fuera. Por ahora, es oficial que permanecerán en la plataforma hasta el 31 de agosto.

Según informó Variety, la razón por la que la histórica saga de Warner Bros será retirada de HBO Max, tiene que ver con que la plataforma de streaming Peacock de NBCUniversal adquirió los derechos esta vez. Las películas están allí desde el 1 de julio, pero solo visibles para usuarios de Estados Unidos.

Algo similar ocurrió en 2020, cuando Peacock había logrado hacerse con los derechos de la saga por primera vez. Por esa fecha, HBO Max logró mantener las películas en su servicio por solo 90 días hasta que su competencia las adquirió.



Posteriormente, HBO las recuperó a partir de septiembre de 2021 y su victoria duró un año. Específicamente serán retiradas las 8 entregas de la saga, desde Harry Potter y la cámara secreta; hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte, partes 1 y 2.

¿La salida de Harry Potter es un problema para HBO Max?

Estas disputas por reconocidos títulos en las plataformas de streaming se dan por la necesidad de mantener a los usuarios interesados por el catálogo e incentivar a otros que estén pensando en pagar la suscripción. Puesto que Harry Potter cuenta con una inmensa base de fans, es una de las sagas más codiciadas.

Sin embargo, no parece ser un problema para la plataforma, ya que se acercan esperados estrenos que mantienen alerta a los usuarios. Por ejemplo, el retorno del universo de Game of Thrones a las pantallas, con el estreno de la precuela House of the Dragon que tiene fecha para mediados de agosto.