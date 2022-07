A pocos días del estreno de The Gray Man en Netflix, ya había rumores de una próxima secuela del largometraje creado por los ‘hermanos Russo’. Finalmente, Netflix confirmó las suposiciones y también informó que se está trabajando en un spin-off de la película.

El filme protagonizado por Chris Evans y Ryan Gosling se estrenó el pasado 22 de julio y rápidamente se volvió uno de los más populares en la plataforma de streaming. La próxima entrega vendrá de la mano de los mismos directores y hasta ahora solo se ha confirmado a Gosling en el elenco.

“¡El universo de Gray Man se está expandiendo! ¡Ahora se está desarrollando una secuela de The Gray Man con la estrella Ryan Gosling, los directores Joe y Anthony Russo y el coguionista Stephen McFeely listos para regresar!”, informó Netflix a través de Twitter.

Sobre el spin-off aún no se conocen mayores detalles, solo que los guionistas serán los mismos que adaptaron la historia del antihéroe Deadpool. “También se está trabajando en un spin-off de los aclamados guionistas Paul Wernick y Rhett Ree”, dice el tuit.

The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return!

A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F

— Netflix (@netflix) July 26, 2022