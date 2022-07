Keanu Reeves, el actor que dará voz a Batman en la próxima película animada “DC League of Super-Pets” (“DC Liga de Súper-Mascotas”), no escondió sus deseos de interpretar al héroe nocturno en un filme con personajes de carne y hueso.

En diálogo con Extra, Reeves reconoció que “siempre ha sido un sueño” interpretar al Caballero de la Noche. “(Robert) Pattinson tiene a Batman en este momento, y lo está haciendo increíble. Tal vez en el futuro. Tal vez cuando necesiten un Batman mayor”, dijo.

En “DC League of Super-Pets”, que debuta este jueves en cines chilenos, el otrora Neo de “The Matrix” compartió elenco con Dwayne Johnson y Kevin Hart.

“Tengo un pequeño papel en esta película, un pequeño cameo. Pero solo ser parte de un proyecto del que son parte Johnson y Kevin Hart es increíble. Y pude interpretar a Batman”, resumió.

Además del trío, en el reparto también destacan las voces de Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne y Diego Luna.

“DC League of Super-Pets” está dirigida por Jared Stern y Sam Levine, a partir de un guion del primero. Johnson y Stern son los productores junto a Patricia Hicks, Dany García e Hiram García. John Requa, Glenn Ficarra y Nicholas Stoller, son los productores ejecutivos.

Esta es la sinopsis que publicó DC Comics sobre su nueva aventura: “En DC League of Super-Pets, Krypto the Super-Dog y Superman son amigos inseparables, comparten los mismos superpoderes y luchan contra el crimen en Metrópolis lado a lado”.

“Cuando Superman y el resto de La Liga de la Justicia es secuestrada, Krypto debe convencer a la manada de refugiados (“Ace the hound”, “PB the potbellied pig”, “Merton the turtle” y “Chip the squirre”) para que dominen sus nuevos poderes y lo ayuden a rescatar a los superhéroes”.

Stern definió así la película al portal Entertainment Weekly: “Quería que fuese una amenaza real, que sintiera que estaba a la altura no solo de una película de perros, sino de una amenaza superheroica realmente seria, pero también una que únicamente pudiese ser resuelta por un grupo de mascotas”.

“Realmente quería que la gente saliera de esta película sintiendo que la animación es una técnica y no un género. Quería que dijeran: ‘Esta fue una película de superhéroes grandiosa y tenía todo lo que amo en una película de superhéroes: tenía buena acción y fue divertida"”, agregó.