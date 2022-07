Muchos anuncios realizó Marvel Studios durante su panel en la Comic-Con de San Diego (EEUU), en donde se reveló los títulos de las próximas películas de la Fase 5 y 6, siendo una de estas la tercera parte de Guardianes de la Galaxia.

Tras hacer una especie de cameo en Thor: Love and Thunder (dirigida por Taika Waititi), ahora se viene la tercera parte del grupo liderado por Star-Lord (Chris Pratt).

Según lo informado por Marvel durante este fin de semana, Guardians of the Galaxy vol. 3 estará disponible en todos los cines a partir del 5 de mayo de 2023.

Además, durante el mismo evento de la Comic-Con se publicó de manera exclusiva el primer teaser de la película dirigida por James Gunn, el cual fue visto solo por las personas que asistieron al evento.

Pese a la exclusividad de esta instancia, fueron varis las filtraciones que ya se realizaron en redes sociales, en donde se pueden ver algunos detalles de la película.

Primero detalles de Guardianes de la Galaxia vol. 3

Alguno de los detalles más relevantes que se pudieron conocer son los siguientes (aviso de spoilers):

– El primer vistazo a Will Poulter como el personaje de Adam Warlock

– Una versión o vista al pasado de Rocket cuando era pequeño

– Gamora sin recordar su pasado y a Star-Lord frustrado por no ser la misma

– El actor Chukwudi Iwuji interpretará al villano Alto Evolucionador

Respecto a el por qué aún no se libera el tráiler oficial para todo el público, el director James Gunn aseveró en su cuenta de Twitter que no corresponde solo a una decisión de Disney, sino que también de él.

“Aunque me encanta el teaser, algunos efectos visuales no están donde me gustaría que estuvieran. Recuerden que no terminamos hace mucho. Lo siento”, escribió el cineasta.