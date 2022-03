Tras haber desaparecido silenciosamente del catálogo de Netflix , la plataforma de streaming que albergó durante años sus estrenos, las series de Marvel como “Daredevil” y “Jessica Jones” ya tienen una nueva residencia digital.

Desde este 16 de marzo, todos los capítulos de “Luke Cage”, “Iron Fist”, “The Defenders”, “The Punisher” y “Agents of SHIELD”, además de las mencionadas “Daredevil” y “Jessica Jones”, estarán disponibles en Disney+ pero, por el momento, sólo para sus suscriptores de EE.UU, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Según el portal de la revista Variety, para hacer efectiva la migración en EE.UU., Disney+ actualizará su configuración añadiendo una nueva herramienta, que permitirá implementar controles parentales para cada perfil de la suscrición así como la posibilidad de bloquearlos.

La razón detrás de la medida se explica en parte del contenido de dichas historias, cuyos temas y problemas de adultos se alejan del perfil familiar del servicio de streaming.

En Latinoamérica, aún no hay fecha para el arribo de los superhéroes a la cartelera local. De acuerdo a la publicación estadounidense, sin embargo, el debut de los títulos en el continente sería inminente.

En redes sociales, donde la compañía publicó un videoclip a modo de presentación, el anuncio de Disney+ fue ampliamente celebrado por los seguidores de las series de Marvel.

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sfoT61XilS

— Disney+ (@disneyplus) March 1, 2022