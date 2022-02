Con una recaudación de casi 2 mil millones de dólares, Spider-Man: No way home se convirtió en la producción más taquillera del 2021. Ahora los fanáticos esperan su estreno por streaming, sin embargo aún no se confirma cuándo o dónde se podrá ver la cinta. Lo que si se sabe es que la opción de arriendo y compra digital estará disponible desde el próximo 22 de marzo.

La última película del superhéroe arácnido, estrenada a mediados de diciembre pasado, fue la más taquillera del 2021, y ahora se prepara para su estreno en plataformas de streaming, sin en embargo, ‘Spider-Man: No Way Home’ no estará en Disney Plus.

La cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya ha recaudando casi 2 mil millones de dólares y ya tienen fecha de estreno para compra y arriendo digital.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home para arriendo y compra digital?

‘Spider-Man: No Way Home’ estará disponible desde el próximo 22 de marzo en formato de compra digital y dos semanas más tarde (4 de abril), estará disponible como alquiler digital, según informó la cuenta oficial de la película en Instagram.

De la misma manera, aclararon que este estreno contará con 80 minutos extra de escenas eliminadas y de atrás de la pantalla. Además, desde el 7 de abril se podrá comprar en formato Blu-ray y DVD.

¿Dónde ver Spider-Man No Way Home?

Según informó el medio internacional Business Insider, ‘Spider-Man: No Way Home’ estará disponible para ver a partir del 22 de marzo en Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play Store por 20 dólares ($16 mil). Esto será, solo para arriendo y compra digital.

En tanto, aún no hay información oficial de donde se podrá ver Spider-Man No Way Home en streaming en Latinoamérica. Sí está confirmado que en Estados Unidos, la plataforma StarZ será la encargada de la transmisión.

Eso sí, el Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica dijo en su cuenta de Twitter, que la plataforma HBO Max sería la elegida para ofrecerla por streaming.

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar… En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021

¿Por qué Spider-Man No Way Home no estaría en Disney Plus?

Spider-Man No Way Home no llegaría a Disney Plus, según un acuerdo de distribución entre Sony y Disney, en abril del 2021.

El trato entre las compañías entra en vigencia este 2022, pero solo llegaría a Disney Plus, después de su estreno en Netflix, lo que aún no se sabe si sucederá pronto.