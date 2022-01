Por estos días Hollywood y el mundo de espectáculo en Estados Unidos parecen estar viviendo un deja vu de lo que fue 2020, con cancelaciones de estrenos, ceremonias que no se realizaron y producciones que quedaron a medias. El culpable ya es conocido: Ómicron.

El avance de esta variante, considerada como la más contagiosa de COVID que se tiene registro a la fecha, tiene en jaque una gran cantidad de actividades en Estados Unidos. Sin ir más lejos, el pasado lunes el país registró más de un millón de casos en apenas un día.

Por lo anterior, en los últimos días se ha vuelto común escuchar respecto a suspensiones de rodajes y eventos en Hollywood, con el fin de resguardar la salud de la población.

Medios como Variety han insistido en que esto podría ser un efecto a mediano plazo en la industria, al menos hasta que la situación se logre controlar.

Eventos

Este ítem probablemente es el más afectado por la diseminación de la variante Ómicron en Estados Unidos. Hasta ahora son varios los eventos y ceremonias que están suspendidas o canceladas.

Los Critics Choice Awards debían realizarse el 9 de enero de este año en el Fairmont Hotel de Los Angeles, pero la pandemia dijo otra cosa, ya que la ceremonia no se realizará de acuerdo a lo previsto y no hay fechas tentativas para retomarla.

Una situación similar vivió la gala de los Óscar Honorarios, cuya realización fue suspendida a fines de diciembre debido a la misma razón: la situación sanitaria en California.

Este hecho evidentemente podría afectar la ceremonia de entrega de los Óscar, la cual está planificada para el próximo 27 de marzo. Desde la organización, por ahora, aseguran que todo sigue en pie.

No menos relevante fue el anuncio que se realizó el pasado martes, cuando se informó la cancelación de los Grammy debido al COVID. El evento inicialmente estaba planeado para 31 de enero y no hay fecha sustitutiva.

Otros eventos cancelados son: – National Board of Review

– BAFTA Los Angeles

– Gala del Palm Springs International Film Festival

Series

Los rodajes también se han visto afectados por el estado de la pandemia en aquel país. La situación ha obligado a las grandes cadenas a suspender series emblemáticas hasta nuevo aviso.

En este contexto ya se confirmó que las grabaciones de la temporada 18 de Grey’s Anatomy están paralizadas. A esta se suman otras producciones de ABC, como Station 19 y The Rookie.

A través de un comunicado los ejecutivos de aquel canal sostuvieron que no han existido brotes de COVID en algún set, por lo que la medida atiende únicamente a precaución.

Por otro lado, de acuerdo al reporte de News 24, en estaciones como CBS, NBC, Fox y The CW no han existido suspensiones de rodajes o programas, aunque sí han disminuido el número de personas trabajando presencialmente.

Si bien no se graba en Estados Unidos, otra serie que había tenido que suspender su filmación en diciembre había sido The Crown, en Reino Unido, debido a la expansión de Ómicron.

Broadway

El mundo de los musicales y obras teatrales de Broadway, en Nueva York, también se ha visto muy afectado en las últimas semanas. Sin ir más lejos, después de Navidad 10 shows fueron cancelados.

Entre ellos estuvieron algunos bastante esperados, como Hamilton, El Rey León, Tina, Moulin Rouge! The Musical, Harry Potter and The Cursed Child o Doubtfire.

La lista la completan Ain Too Proud, MJ The Musical, Jagged Little Pill y Freestyle Love Supreme, que esperan volver dentro de la próxima semana.

En varias ocasiones los productores han insistido que los asistentes a los eventos deben portar mascarilla y estar vacunados al menos con dos dosis.

Películas

Hasta ahora pareciera ser que la industria de las película ha sido la menos afectada por Ómicron, aunque todavía es muy pronto para aventurarse.

Por ahora se sabe que la situación sanitaria obligó a Sony Estudios a retrasar nuevamente el estreno de Morbius, protagonizada por Jared Leto, para el próximo 1 de abril. Su fecha inicial era el 28 de enero, aprovechando el éxito de Spiderman, no way home.

Otro afectado fue el Festival de Cine de Sundance, el cual ya anunció que se realizará en modo virtual debido al estado de la pandemia.

En un comunicado, la organización de la muestra explicó el pasado miércoles que todos los eventos que tenía previsto celebrar este año presencialmente en Utah serán online.

Hay que señalar que en 2020 la industria del cine vivió lo que muchos consideran como el peor año de su historia, con pérdidas que alcanzaron los 31.000 millones de dólares, sólo en las salas de cine.

Aquel complejo periodo incluyó producciones detenidas, eventos cancelados, alfombras rojas suspendidas y cines completamente cerrados.

Por lo anterior es evidente que Hollywood no quiere vivir un periodo similar, por lo que la industria reabrió en 2021 con severos protocolos sanitarios, tanto para actores, miembros de las producciones y el público en las salas.

Ante esto también adquirió vital importancia la comunicación por videollamadas, por lo que gran cantidad de conferencias comenzaron a realizarse por medios digitales, procurando mantener los protocolos de seguridad.

¿Será esta la normalidad de ahora en adelante? lo único claro es que Ómicron está siendo un duro escollo para Hollywood, que probablemente no resista una nueva para de meses.