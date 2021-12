El 19 de diciembre la primera cinta de "El Señor de los Anillos" llegó a los cines estadounidenses. Aún así, Frodo aún no lee su historia. "Es muy pesado", comentó en una entrevista.

El 3 de enero se cumplirán 20 años desde que El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo llegó a los cines chilenos para marcar a una generación con un viaje un poco largo. Aunque la cinta ya está celebrando desde el 19 de diciembre, cuando la cinta se estrenó en Estados Unidos.

Es por eso que muchos del elenco han dedicado su tiempo para hablar de este aniversario y rememorar aquella vez en 1999 que viajaron a Nueva Zelanda y grabaron por 438 días lo que sería una de las tantas trilogías de Peter Jackson, marcando la taquilla por tres años seguidos.

Es por eso que Elijah Wood, quien saltó a la fama gracias a su papel de Frodo en la saga, conversó con Esquire sobre estos veinte años de la primera entrega, mencionando su actual relación con los otros hobbits y viendo los 20 años que han pasado desde el estreno.

Sin embargo, el protagonista de la saga admitió que en estas dos décadas, jamás ha leído el libro escrito por J. R. R. Tolkien.

“Todo el mundo lo ha leído”

“El libro es denso y detallado. Es increíble, literario y hermoso, pero pesado”, admitió el actor.

De acuerdo a su relato, trató de leer los libros poco antes de grabar la trilogía, pero “me resultó agotador leer el libro con todo el trabajo en conjunto que estaba haciendo en mi personaje”. “En cierto modo, cambié mi enfoque para simplemente vivir en el mundo del personaje tal como está escrito en los guiones y confiar en el proceso”, admitió.

“Y todavía no lo he leído, 20 años después. Es ridículo que no lo haya hecho. Es la cruz que porto, es tan tonto. Todo el mundo lo ha leído”, comentó riendo.

El intérprete además confesó que sigue teniendo amistad con Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan, conocidos como los hobbits Sam, Pippin y Merry. “Nos llamamos los hobbits”, dice entre bromas. Pese a que no se reúnen seguido, el contacto está.

De acuerdo a Wood, todo se debe a las grabaciones que duraron más de un año en Nueva Zelanda. “Eso nos unirá para siempre”, comentó.

La saga es considerada como una de las cintas de culto y en septiembre de 2022 Amazon Prime Video lanzará una serie ambientada en el mundo de la Tierra Media.