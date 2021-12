Un supuesto póster de los años 60' sobre una película llamada La Variante Ómicron encendió las redes, pero su origen no sería profético... aún.

Si hay algo que a muchos les llamó la atención cuando la variante Ómicron salió a la luz, fue su nombre. Y es que muchos recordaron con esa simple letra griega múltiples referencias a alienígenas y la ciencia ficción.

Es por eso que durante las últimas horas, las redes sociales se encargaron de hablar sobre una película que supuestamente habría predicho la nueva variante de coronavirus.

Esta predicción no se habría hecho con 1 ni 10 años de anticipación, si no que se trataría de una película de los años 60, titulada The Omicron Variant o La Variante Ómicron, en español.

Conchelalora… Película de 1964!!!! pic.twitter.com/RkzP6rq0SJ — Álex a secas (@alex_elpianista) December 1, 2021

Con el fin de saber qué tan real era este hecho, BiobioChile realizó una búsqueda de aquel póster, que acabó relacionándose con una imagen adulterada de la película “Phase IV” o “Sucesos en la IV fase”.

De hecho, aquel póster de la cinta se vende como un artículo de colección en Internet a 24 euros, es decir, unos 22 mil pesos chilenos aproximadamente.

La película de 1974 dirigida por el reconocido diseñador gráfico Saul Bass se plantea como un documental que relata cómo las hormigas forman repentinamente una inteligencia colectiva y deciden acabar con los humanos para dominar el mundo.

De todas formas, incluso el director de cine Christopher Miller aportó con su propio póster falso de una cinta con aquel título.

The Omicron Variant sounds like a 60’s sci-fi movie pic.twitter.com/CAAZJaRtqm — Christopher Miller (@chrizmillr) November 27, 2021

Ómicron en la cultura pop

Pero no todo es una triste noticia falsa. En 1963, año que en redes comentan, salió la película inexistente, salió Omicron, de Ugo Gregoretti.

Trata de una cinta de ciencia ficción donde un alienígena se adueña del cuerpo de un humano para aprender sobre el planeta Tierra y así poder dominarla. De acuerdo a IMDB, la cinta estuvo nominada al León de Oro en el Festival de Venecia de 1963.

También existe un viejo videojuego de 1999 llamado Omikron: The Nomad Soul donde se investiga un caso de asesinatos en serie que desentraña una verdad sobrenatural tras la historia de la ciudad Omikron.

Y por supuesto que tampoco hay que olvidar la referencia que todos hacen al escuchar el nombre de la nueva variante: Futurama.

En la serie ubicada a inicios de los 3000, existe el planeta Ómicron Persei 8, dominado por el líder Lrrr. La especie de este planeta busca en múltiples ocasiones acabar con el planeta Tierra, pero por motivos como una serie de televisión, entre otros, acaban distrayéndolos de su meta.