Tras el arrasador éxito de la serie surcoreana El juego del Calamar, de Netflix, los ojos de todo el mundo se han posicionado sobre los actores que dieron vida a los personajes de la estrepitosa trama.

En particular, uno de los actores de mayor edad del elenco, Yeong-su Oh, de 77 años, confesó al programa de televisión surcoreano How Do I Play, del canal MBC, no saber cómo lidiar con la gran cantidad de llamadas y ofertas para actuar en diversas producciones tras la sorpresiva popularidad de la serie.

Durante la entrevista en el medio surcoreano, el actor expresó: “Las cosas han cambiado bastante. Incluso cuando salgo por un café o algún lugar así, tengo que ser consciente (de cómo es visto por los demás). Me hace pensar: ‘Ser famoso también es difícil"”.

Además, Yeong-su Oh comentó que recibe ayuda de su hija para responder el alto volumen de mensajes y solicitudes laborales que ha recibido tras aparecer en el drama coreano. “Son muchas las personas que se están contactando conmigo, y como no tengo un manager que me ayude, es difícil para mí”, explicó durante la conversación.

El actor interpreta a un desvalido anciano con demencia apodado como “jugador 001”, uno de los 456 concursantes que se enfrentan en diferentes rondas a mortales juegos infantiles, todo con el objetivo de ganar una enorme suma de dinero para pagar las deudas que arrastran en sus vida cotidiana.

Otro de los protagonistas de la serie, Lee Jung-jae, dijo a la revista estadounidense Variety que aún no recibe ofertas internacionales. Pero “si llegara la correcta, estaría feliz de estar en una producción en el extranjero. Podría ser divertido”, comentó.

Cabe destacar que la producción de Netflix ocupó el primer lugar entre el top 10 de las producciones más vistas en 93 países, incluido Chile. La inesperada fama de El juego del

calamar ha desatado una seguidilla de novedades como ataúdes temáticos de la serie, violentos enfrentamientos entre los fanáticos o estrenos musicales alusivos a la trama como el de la tigresa del oriente.