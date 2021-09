Schmigadoon! es el más reciente éxito del servicio de streaming Apple TV+, una parodia al género de los musicales que mezcla lo típico de estas producciones con la historia de una pareja en la cual “murió la flor” de la mano de la rutina y el trabajo.

Sin quererlo, justo en medio de una pelea, ambos llegan a un mundo paralelo, específicamente a un pueblo donde todo parece ser ideal, al menos por donde se ve, y que pondrá a prueba sus sentimientos por el otro.

Con seis episodios, una calidad vocal de lujo y coreografías que encantarán a televidentes de todas las edades, Schmigadoon! también cuenta con un elenco de temer: Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Jane Krakowski, Fred Armisen y Martin Short, entre otras estrellas.

En el marco del lanzamiento del programa, BioBioChile conversó con la cantante de ópera y actriz Kristin Chenoweth, quien en esta pasada da vida a Mildred Layton, una mujer ultraconservadora, severa y cuyos planes de grandeza la llevarán a querer dominar a este pequeño pueblo de encanto.

Lee a continuación nuestra conversación con Kristin Chenoweth

– ¿Cómo fue interpretar a una total villana?

Había hecho de villana antes, pero no como esta. Quería la oportunidad de verme diferente y le pregunté al director si podía tener los labios de Joker, el pelo, el corset un poco apretado para estar incómoda.

– Tu personaje es insultado y la tratan de “idiota, crítica y controladora”

Cecily y yo somos muy cercanas, pero al final cuando me dice eso fue tan difícil para mí no reír. Así que me dije “okay, hice mi trabajo, fui la nube negra” y cada vez que se me veía una pequeña sonrisita nuestro director, con quien he trabajado cinco veces, decía “no seas Kristin Chenoweth. Estás sonriendo, no”.

Y cuando nos dijo que íbamos a hacer una canción en una sola toma… 18 páginas, casi me da un ataque. Pero estábamos todos en lo mismo, en la mitad de una pandemia pasándolo bien. Eso nos hizo felices y por eso creo que Schmigadoon! puede estar siendo bien recibida por las personas porque han sido tiempos difíciles, no necesito decirlo, ha sido duro.

Hicimos esto pre vacuna, en lo peor de la pandemia, con seguridad, usamos esos conos de animales del veterinario y nunca habíamos sido tan felices.

– Trabajaste con Cecily Strong, Jane Krakowski, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, mucha gente divertida. ¿Quién te sorprendió vocalmente y en términos de comedia al actuar?

Normalmente, si no hubiese trabajando con él ni fuera como mi hermano, diría que Alan Cumming, pero en esta oportunidad particular Keegan fue tan… no cohibido, pero siempre decía “no quiero cantar después de ustedes”.

Finalmente cuando a este hombre que está atrapado en este infierno empieza a gustarle y a encajar… tocó mi corazón cuando cantó.

Nunca he hablado de esto, pero en nuestra lectura de guión de los seis capítulos Keegan decía “no puedo creer que estoy aquí con ustedes, no hago esto”, pero cuando cantó a capella me sacó lágrimas, me puse a llorar. Me gusta cuando alguien sale de su zona de confort. Cuando vi a Keegan… es muy chistoso, es generoso, la segunda pieza de esto (la primera sería Cecily Strong).