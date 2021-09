Apple TV+ ya tiene disponible en su plataforma Schmigadoon!, la serie que repasa el mundo de los musicales mezclando todo lo chiché de ellos con la historia de una pareja que queda atrapada en un mundo fantástico, el que justamente es un musical.

Con seis episodios, la producción cuenta con un elenco de lujo que incluye a Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Jane Krakowski, Fred Armisen y Martin Short, entre otros.

Aunque la idea fue anunciada a principios de 2020, cuando la pandemia de covid-19 era solo una epidemia principalmente centrada en China, Schmigadoon! siguió su proceso de producción y dio el vamos a las grabaciones el 13 de octubre, las que finalizaron el 10 de diciembre, cuando la vacunación todavía no partía, sin ningún contagio entre el equipo.

En el marco del lanzamiento del programa, BioBioChile conversó con Ariana DeBose (West Side Story, The Prom, Hamilton) y Jaime Camil (Jane the Virgin, Chicago).

Lee acá los diálogos:

Ariana DeBose

DeBose interpreta a Emma Tate, la profesora del pueblo que guarda un gran secreto familiar, demasiado polémico para la idiosincrasia de Schmigadoon!.

Encantada con la diversidad que encontró en el elenco, DeBose discutió con BioBioChile cómo fue grabar en lo peor de la pandemia y porqué los chilenos deberían ver el programa.

– ¿Cómo fue grabar en uno de los momentos más serios de la pandemia?

Fue desafiante hacer esta serie bajo pandemia pero te diré que trabajamos con una muy buena compañía que tomó todas las precauciones para nuestra seguridad.

Grabamos en Vancouver, en Canadá, así que volé, me dejaron entrar y luego estuve en cuarentena dos semanas en una habitación de hotel, sin salir.

Cuando la completé realmente solo iba a trabajar y volvía al hotel, mantuve mi exposición al mínimo, eso lo hizo muy complicado.

Aunque siento que eso acercó a nuestro equipo, muchos de nosotros estábamos en el mismo hotel y eso fue lindo porque se creó un sentimiento de comunidad. Una rara, pero hermosa forma de trabajar.

– De West Side Story a The Prom, Hamilton y ahora Schmigadoon!. ¿Por qué mis lectores deberían darle una oportunidad al programa?

Porque es una experiencia musical única a la que tienes acceso en una plataforma de streaming internacional.

Eso es maravilloso porque está en un formato de TV y puedes acceder a teatro musical cuando quieras sin tener que ir a un teatro para experimentarlo.

Pero tampoco es un musical típico. Tiene un tono diferente, es muy adulto pero hay algo en el para todos.

No es solo un programa musical de TV para jóvenes, sino que para todos.

Honestamente te digo como un miembro de la audiencia que lo que me gusta de esto es que veo a tantos tipos de personas representados. No es algo que pase todos los días.

Jaime Camil

El mexicano Jaime Camil partió su carrera actoral a mediados de la década de 1990 y en su historial tiene créditos asociados a Jane the Virgin, La Historia de una Abeja, Coco y musicales como Chicago.

En Schmigadoon! interpreta al Doc López, el interés amoroso de un personaje principal de la trama.

– ¿Qué te atrajo al Doc López?

Doc López me encantó. Leí los guiones, me volvieron loco, me encantaron, porque soy fan de la comedia musical y porque la entendí perfecto.

El programa está bien escrito, le va a traer una sonrisa a la gente, se van a divertir, se van a enamorar. Si son como yo van a llorar y el último episodio tiene de todo: arcos dramáticos de personajes bien desarrollados y una historia bien bonita.

Lo deberían ver porque es espectacular. No tienes que ser un geek del teatro musical como yo. Incluso si no te gusta mucho el género es divertido ver cómo justamente nos burlamos de los elementos clásicos del teatro musical.