Los libros son una gran fuente de inspiración para el cine en Hollywood, así que todos los años podemos ver una gran cantidad de adaptaciones para la pantalla grande.

Algunas mejores que otras, no siempre se logra mantener la magia de las palabras en los filmes, pero sin duda siempre generan curiosidad en el público.

Acá seleccionamos algunas de las adaptaciones de libros a películas que prometen bastante para este segundo semestre de 2021.

El Caballero Verde

Estreno: agosto 2021.

Inspirada en el poema épico medieval homónimo, es protagonizada por Dev Patel y Alicia Vikander. De momento ha recibido muy buenas críticas, acumulando en el prestigioso portal Rotten Tomatoes un 90% de aprobación, con 158 reviews. El consenso de los especialistas a sido que “honra y deconstruye su material de base en igual medida, produciendo una aventura absorbente que emite un encantamiento fantástico”.

La trama se centra en una leyenda del Rey Arturo, contando desde la fantasía la historia de Sir Gawain, quien se enfrenta al desafío de hallar al Caballero Verde, un misterioso gigante.

Nine Perfect Strangers

Estreno: 20 de agosto

Inspirada en el libro Nueve perfectos desconocidos de Liane Moriarty, autora de la exitosa Big Little Lies, esta miniserie cuenta con un elenco liderado por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans y más. En Chile llegará al streaming Amazon Prime Video.

Este thriller se enfoca en nueve desconocidos que acudieron a un retiro de salud por diferentes problemas existenciales, y se ven intrigados por la carismática y extraña directora del resort.

Fundación

Estreno: 24 de septiembre.

La famosa saga de La Fundación, del autor de ciencia ficción Isaac Asimov, llega a la pantalla chica en una monumental adaptación del streaming Apple TV+.

En este universo, hay una galaxia que ha sido gobernada por miles de años por un Imperio Galáctico, el cual pronto llegará a su fin, según afirma un psicohistoriador, Hari Seldon (Jared Harris), que es alguien capaz de predecir el futuro basándose en cálculos matemáticos.

Tras ese acontecimiento, pronostica que vendrá una larga época oscura, de muchas guerras. Para reducir ese periodo de inestabilidad a solo mil años, crea La Fundación, una organización que buscará llevar a la galaxia hacia un Segundo Imperio.

Dune

Estreno: 21 de octubre 2021 en Estados Unidos. Entre septiembre y octubre en otros países.

La nueva adaptación del histórico libro de ciencia ficción de Frank Herbert es dirigida por Denis Villeneuve (Arrival; Blade Runner 2049), y protagonizada por un elenco estelar, encabezado por Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Oscar Isaac, Zendaya, Timothée Chalamet y más.

Esta nueva versión ha generado gran expectación gracias al prestigioso historial del director en el género y el alto presupuesto otorgado por Warner Bros. para efectos especiales.

After 3: almas perdidas

Estreno: septiembre y octubre 2021.

After We Fell es la tercera parte de la saga juvenil After, inspirada en los libros homónimos de Anna Todd, famosos por haber comenzado como un fanfiction basado en el cantante Harry Styles en la plataforma Wattpad.

Descrita como una Cincuenta sombras de Grey, pero para jóvenes, esta historia incluye contenido sexual y una relación amorosa cuestionable, por lo que no es recomendada menores de edad.

The Last Duel (El último duelo)

Estreno: 14 y 15 de octubre en la mayoría de los países.

Dirigida por Ridley Scott, cuenta con un guion de Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener, con los dos primeros también actuando en la cinta. Está inspirada en el libro homónimo de Eric Jager, que cuenta la historia del último duelo a muerte oficial realizado en la Francia medieval.

Este filme, heredado por Disney tras su adquisición del estudio 20Th Century Fox, es muy esperado dado el prestigio de su director y de la dupla guionista de Damon y Affleck, quienes ganaron un premio Oscar en 1997 al mejor guion original por Good Will Hunting (En busca del destino).

House of Gucci

Esteeno: noviembre de 2021.

La dramática historia de la casa de moda Gucci llegará a la pantalla de la mano de Adam Driver y Lady Gaga, quienes interpretarán a Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani, un matrimonio que terminará con ella contratado un sicario para matar al heredero de la marca de lujo.

El libro original es The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La casa de Gucci: una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y avaricia), la biografía publicada por Sara Gay Forden en el 2000.