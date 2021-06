El estreno de la serie Loki se une a los éxitos que ha acarreado Disney+, apostando por queridos personajes de la franquicia Marvel.

Primero con WandaVision, seguido de Falcon y el Soldado del Invierno, para terminar con el Dios del Engaño y su propia serie, sumando nuevos personajes.

La serie está ubicada justo después de los acontecimientos de Avengers: Endgame, cuando Loki escapa con el teresacto cuando el grupo de superhéroes vuelve al pasado. Desde ahí, el personaje interpretado por Tom Hiddleston comienza a desarrollarse en una serie de aventuras en un escenario que era desconocido para el mismo asgardiano.

En exclusiva, Hiddleston habló a Biobiochile para contar detalles de cómo fue para él interpretar nuevamente al querido villano de Asgard.

“Mi primer pensamiento cuando supe que Loki iba a tener una serie, es que fue muy sorpresivo y placentero. Acababa de filmar Infinity War y muchas personas que la vieron saben qué le pasó a Loki, entonces pensé que esto era maravilloso, pero ¿cómo íbamos a hacer esto? Debido a lo que había ocurrido”, comenzó diciendo el actor.

“Fueron muy generosos y abiertos, y me preguntaron qué pensaba sobre el personaje y qué cosas aún no exploraba con él. Vimos muchas cosas en las películas de Los Vengadores, pero aún quedaban cosas muy específicas, entonces pensé “oh, podemos hacer eso, o explorar esto”, continuó Hiddleston.

El actor valoró este giro de su personaje, el cual se desarrolló en un mundo totalmente desconocido. “Te olvidas de todas las cosas que son familiares. No está Thor, Odín, Frigga, no existe Asgard; ni siquiera tiene su ropa o sus poderes mágicos. Entonces la pregunta que yo me hacía era ¿sin todas esas cosas qué quedaba? ¿qué hace a Loki, Loki? Y La Autoridad de Variación Temporal (TVA), esta organización del gobierno sobre el tiempo, es una confrontación para él, es como un espejo para él”.

En esta nueva producción con un panorama muy diferente, Loki continúa siendo un hombre encantador, carismático e ingenioso, “pero quizás tendremos la oportunidad de ver que las cosas cambien”, señaló el actor.

Sus nuevos compañeros de aventuras

Para Tom Hiddleston, lo que más disfrutó de volver a interpretar a Loki, fue tomar todas las cosas que fueron construyendo para el personaje a través de los años y ponerlo en un nuevo escenario con nuevos personajes.

“Trabajar con Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku y Sophia Di Martino, y tantos otros, no quiero spoilear quienes son o a quien interpretarán, pero esta nueva dinámica, fresca, toda esta energía de nuevo actores con quienes vas creando conexiones. Es la parte más emocionante para mi de ser actor, trabajar con otros actores y ver las ideas brillantes que tienen y lo generosos que son“, sostuvo.

A continuación te dejamos el video completo de Tom Hiddleston para Biobiochile.