La historia de Meghan y Harry vuelve al canal de cable de Lifetime con una tercera película, que esta vez se centrará en la salida de ambos de la realeza, popularmente llamada “Megxit“.

Harry & Meghan: Escaping the Palace es el nombre de la cinta que será protagonizada por Jordan Dean (The Punisher) como Harry, y Sydney Morton (She’s Gotta Have It) como Meghan.

La producción que aún no tiene fecha de estreno, comenzó sus grabaciones esta semana en Vancouver, pero ya se liberó la primera foto de sus actores encarnando a los duques de Sussex.

Dean y Morton asumirán los roles que previamente fue ocupado por Parisa Fitz-Henry y Murray Fraser en la cinta de 2018 Harry & Meghan: A Royal Romance; y de Tiffany Smith y Charlie Field, que hicieron lo mismo en Harry & Meghan: Becoming Royal en 2019.

Recordemos que Smith fue alabada globalmente por el gran parecido que mostraba con la exactriz norteamericana.

La cinta también traerá de vuelta a los actores Jordan Whalen como William, Laura Mitchell como Kate Middleton, Steve Coulter como Charles, Maggie Sullivun como Elizabeth II, Melanie Nicholls-King como Doria Ragland, Bonnie Soper como Princess Diana y Deborah Ramsay como Camilla.

Según el portal Deadline, Harry & Meghan: Escaping the Palace explora la vida de la dentro del palacio que finalmente los llevó a dejar todo para tener una vida más tranquila junto a sus hijos.

“La película detallará el creciente aislamiento y tristeza de Meghan, su decepción de que ‘The Firm’ no los defendiera de los ataques de la prensa y el temor de Harry de que la historia se repitiera y no pudiera proteger a su esposa e hijo de las mismas fuerzas que puede haber contribuido a la prematura muerte de su madre”, explica el portal.

¿Se abordará el polémico llanto de Meghan por Kate? ¿O los supuestos comentarios racistas? Sólo habrá que esperar.