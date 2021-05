Probablemente si le preguntas a un adulto si sabe quién es Joshua Bassett te responderá que no tiene idea; sin embargo, si haces la misma pregunta a un adolescente, te dará la biografía completa de él.

A sus 20 años, este actor y cantante estadounidense se ha convertido en el nuevo galán de moda entre la juventud. Una especie de Zack Efron de la actual generación, aunque la referencia no es muy rebuscada, considerando que Bassett es el protagonista de High School Musical: The Musical – The Series, basada en la exitosa saga de películas que lanzó a la fama a Efron.

Si bien su mayor popularidad llegó de la mano de la serie de Disney+ y su química con su compañera Olivia Rodrigo, su carrera comenzó algunos años antes.

Joshua debutó en televisión en 2017 en la serie Lethal Weapon, para luego ser parte de otras apuestas como Game Shakers y Dirty John, sin mencionar su dramático rol en Grey’s Anatomy, donde interpretó a Linus, el joven novio de Betty, la adolescente drogadicta que acogió Amelia (Catherina Scorsone).

Tal como Betty, él también tenía problemas con las drogas y finalmente muere de una sobredosis, marcando para siempre la vida de la niña.

Hace algunos meses además lanzó su carrera en solitario con el canción Lie Lie Lie, que acumuló millones de reproducciones.

Por estos días, el intérprete está promocionando la nueva temporada de High School Musical, que debutará en Chile este viernes por Disney+.

El ciclo llega tras el éxito que tuvo la primera temporada, que impulsó la carrera de sus protagonistas y los convirtió en verdaderos ídolos en redes sociales. Bassett cuenta hoy con más de dos millones de seguidores en Instagram.

En conversación con BioBioChile, Bassett y su compañero Matt Cornett hablaron de cómo fue el reencuentro con sus colegas, tras un año realmente complejo para el mundo entero.

“Es un grupo genial y nos hemos mantenido juntos en las buenas y las malas”, comentó Joshua, agregando que “seguiremos poniendo siempre nuestro mejor esfuerzo como grupo”.

De hecho, a través de la pantalla se nota la química que existe entre el elenco y que radica en que todos han llegado a conocerse profundamente. “Somos una familia, al final del día”, añadió.

Cornett, quien da vida E.J. Caswell, coincidió con la conexión que existe entre el elenco. “Creo que todo lo que necesitamos es querernos, conocernos, y saber quién es cada persona y la química que construimos, eso es lo más importante”, agregó.

Todos se han vuelto tan amigos, que uno de los mejores recuerdos que tiene Cornett sobre las grabaciones era asustar a sus compañeros cuando menos lo esperaban, aunque afirmó que también tiene un cariño especial por las escenas donde trabajaban todos juntos.

Por su parte, para Bassett uno de los elementos que está más ansioso que la gente vea en esta temporada 2, son los nuevos bailes y canciones. “Están en otro nivel”, adelantó. “Hay una (performance) de Julia Lester y Sofia Wylie que es alucinante, es icónica”, añadió.

“Vimos todos los bailes cuando terminamos de grabar y hubo uno en particular que me emocionó mucho, y trataba de esconderme (para que no me vieran llorar)… pero vi a Sofia llorando, y fue como ‘bueno, podemos llorar todos’. Literalmente estábamos todos llorando”, dijo.

Finalmente, Joshua afirmó que el mensaje que le gustaría que el público rescate de este ciclo, es “reconocer qué es importante para ti al final de día” y no dejar que algo insignificante “arruine cosas, experiencias y relaciones”.