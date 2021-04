Comienza la cuenta regresiva para una nueva ceremonia de los Premios Oscar, instancia en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos condecora a los mejores filmes del año.

El próximo 25 de abril, en la ciudad de Los Ángeles, nombres ilustres como Anthony Hopkins, Gary Oldman y Frances McDormand competirán por la preciada estatuilla dorada.

Como cada año, la ausencia de ciertos títulos en alguna de las categorías provocó la aflicción de los espectadores. Aunque célebres obras como Mank y Nomadland encabezan la lista de preferencias (con 10 y 6 nominaciones, respectivamente), otras quedaron fuera de toda competencia, a pesar de recibir elogios por parte de la crítica especializada.

Con la 93° edición de los Oscar a la vuelta de la esquina, es una buena ocasión para repasar aquellas películas que despertaron profundas reflexiones entre el público, pero fueron ignoradas por la Academia.

Never Rarely Sometimes Always

—¿Nunca desearías ser un tipo?

—Todo el tiempo.

Una cinta más vigente que nunca, sobre todo por su temática central: el aborto. Si bien su argumento podría dejarse influenciar por objetivos políticos o morales, se opta por exhibir la interrupción del embarazo como un problema de la vida real, que puede afectar a todas las mujeres.

Autum Callaham , una adolescente de 17 años, es dueña de una personalidad introvertida. En su constante silencio e indiferencia hacia los demás, la chica esconde un secreto. Sin desearlo, una nueva vida se gesta en su vientre.

Ante esta premisa, comienza un enfrentamiento entre la protagonista y una sociedad que parece no estar preparada para discutir estos temas con altura de miras. Discusiones familiares, indiscretos consejos y, por sobre todo, una dolorosa decisión complementan la trama del filme, dirigido por Eliza Hittman.

La figura masculina asoma como el gran antagonista de la obra, sometiendo a Autum en los lugares más impropios. ¿Por qué las mujeres no pueden transitar por las calles o viajar en metro sin temer por su integridad física? Es una interrogante de la que el público no podrá escapar.

Con galardones en los prestigiosos festivales de Sundance y Berlín, Never Rarely Sometimes Always merecía un espacio entre las nominadas a Mejor Película.

I’m Thinking of Ending Things

¿Quién no recuerda a Jim Carrey y Kate Winslet tendidos sobre la nieve? Charles Kaufman, ganador del Oscar a Mejor Guion Original por Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), vuelve a la carga con un thriller psicológico que puede prestarse para múltiples interpretaciones.

Un viaje por la carretera presenta a una estudiante de ciencias y a su novio Jack, quienes se dirigen a la granja en donde viven los padres de este último. El periplo, marcado por la declamación de un poema sombrío y un furtivo deseo de la joven por terminar la relación, establece serias dudas sobre el futuro de la pareja.

Cuando llegan a su destino, los protagonistas se adentran en un desconcertante territorio onírico. Cambian constantemente de nombre, de edad y de vestimenta, como si quisieran reconstruir cada instante de sus vidas en tan sólo una noche.

El pilar de este filme son sus notables actuaciones, lideradas por Jesse Plemons (Todd Alquist en la serie Breaking Bad) y Jessie Buckley. Entre sus roles secundarios, destaca Toni Collette (quien sorprendió en 2018 con Hereditary) como madre del personaje principal.

La cinta está disponible en Netflix y, viendo a los actuales candidatos, podría haber ingresado en las categorías de Mejor Película o Mejor Actriz.

The Mauritarian

Una obra que devuelve a Jodie Foster, doble ganadora del Oscar por The Accused (1988) y The Silence of the Lambs (1991), a las ligas mayores. La actriz representa una luz de esperanza para Mohamed Ould Slahi, confinado hace catorce años en la oscuridad de Guantánamo sin recibir cargos en su contra.

Si bien la trama comienza con matices festivos, producto de una boda, el escenario cambia súbitamente de dirección. Enfrente de su madre, el protagonista es detenido sin conocer los motivos. ¿Es un delito ser de origen mauritano? Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos tenía serias dudas al respecto.

La película podría verse con un pañuelo, para secarse las lágrimas, o con un cojín, para golpearlo de irritación. Las crueles experiencias que vive el prisionero al interior del recinto penitenciario despiertan una mezcla de agobio y cólera.

Sus dramáticas escenas están inspiradas en una historia real. El verdadero Slahi, quien estuvo cautivo entre 2002 y 2016, inscribió sus tormentos en el libro Diario de Guantánamo. “Nadie me ha pedido perdón por secuestrarme y encerrarme”, expresó en una entrevista en 2018.

Aunque el filme recibió nominaciones a Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto (Jodie Foster se quedó con el premio en esta categoría) en los Globos de Oro, no fue considerado en la próxima gala de los Oscar.

First Cow

Al pensar en Estados Unidos, de inmediato surgen imágenes de edificios, puentes y bulevares. Sin embargo, los paisajes que dieron vida al país, hace más de dos siglos, distan mucho de la realidad que se observa en las grandes urbes.

En la actualidad, una joven camina con su perro a la orilla de un río. Después de un sorpresivo descubrimiento, la historia realiza un viaje al pasado, sumergiendo al espectador en la América profunda del siglo XIX. Allí, un cocinero de Oregón entabla una férrea amistad con un inmigrante chino, quien escapa de un grupo de hombres que lo persiguen.

En un momento de inestabilidad económica, ambos hombres comienzan un emprendimiento gastronómico que deslumbra a los habitantes del poblado. El único problema es que la materia prima de su negocio, la leche, es robada de una vaca que no les pertenece.

La obra, dirigida por Kelly Reichardt, reúne a dos personajes melancólicos, cuyo entorno natural les plantea constantes desafíos. La confraternidad será vital para sobrevivir en una tierra que recién comienza a fundarse.

Reconocida por los círculos de críticos de Nueva York y Florida como la cinta más destacada de la temporada, First Cow podría haber sido la novena nominada (detrás de The Father, Promising Young Woman y Judas and the Black Messiah) a Mejor Película en los OScar.

The Devil All the Time

Hace tiempo que Robert Pattinson se quitó el estigma de la saga Crepúsculo, destacando en filmes como Good Time (2017) y The Lighthouse (2019). Lo mismo ha ocurrido con Tom Holland, quien pasó de escalar paredes como Spiderman a protagonizar películas como Cherry (2021), de los hermanos Russo.

En esta obra confluyen diferentes personajes en torno a la religión (o la ausencia de ésta). En el pequeño poblado de Knockemstiff, en Ohio, se menciona constantemente a Dios, pero cuesta creer que una figura así se haga presente entre la crueldad de algunos de sus habitantes.

Holland interpreta a un joven Tom Rusell, quien se crió con su abuela tras la muerte de sus padres. En medio de una sociedad que ha extraviado su moral, deberá enfrentarse a un retorcido predicador (Pattinson) y a un policía corrupto, quienes desencadenan una ola de violencia.

Aunque diversos críticos juzgaron el ritmo cansino de su narración, la puesta en escena del inédito dúo ya mencionado eleva la calidad de la cinta. Su llamativo acento sureño, logrado a través de entrenadores e imitando a locutores de zonas rurales, es sólo parte de su gran performance.

Este filme se encuentra en el catálogo de Netflix y, si bien no presenta competencia a las nominadas a Mejor Película, podría haber encontrado un lugar entre los seleccionados a Mejor Actor de Reparto.