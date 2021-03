Este lunes se dieron a conocer los nominados a los premios Óscar 2021, los cuales fueron presentados por Priyanka Chopra y Nick Jonas, desde Londres.

Recordemos que debido a la pandemia de coronavirus, la ceremonia debió postergarse y quedar para el 25 de abril, en un hecho insólito en su historia.

También debido a la emergencia sanitaria y el cierre de los cines en todo el mundo, las cintas de plataformas de streaming se abrieron paso y lideraron, a pesar de la polémica que se había dado en años anteriores y que era encabezada por algunos respetados directores.

Para felicidad de los chilenos, el filme El agente topo representará a Chile y competirá como Mejor Documental.

En tanto, Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma como Mejor Actor por su trabajo en Ma rainey’s black bottom, mientras que dos mujeres se alzaron como candidatas a Mejor Dirección: Chloé Zao por ‘Nomadland’ y Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’.

Revisa aquí los principales nominados:

Mejor película.

The Father

Judas and the black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promosing young woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director.

Thomas Vinterberg (‘Otra ronda’)

Chloé Zao (‘Nomadland’)

David Fincher (‘Mank’)

Lee Isaac Chung (‘Minari’)

Emerald Fennell (‘Una joven prometedora’)

Mejor actor protagonista.

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (ma rainey’s black bottom)

Antohony Hopkins (El padre)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Mejor actriz protagonista.

Viola Davis (La madre del Soul)

Andra Day (EE.UU. VS Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Mejor actor de reparto.

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Lakeith Stanfield

Mejor actriz de reparto.

Maria Bakalova

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh Jung Youn

Mejor diseño de vestuario.

Emma (Alexandra Byrne)

Ma Raine’s black bottom (Ann Roth)

Mank (Trish summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocchio (Massimo Cantini)

Mejor banda sonora.

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the world

Soul

Mejor cortometraje.

Feeling trough (Doug Roland y Susan Ruzenski)

The letter room (Elvira Lind y Sofia Sondervan)

The present (Farah Nabulsi)

Two distant strangers (Travon Free y Martin Desmond Roe)

White eye (Tomar Shushan y Shira Hochman)

Mejor guion adaptado.

Borat 2

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor guion original.

Judas and the black messiah

Minari

Sound of metal

Promising Young Woman

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película de animación.

Onward

Más allá de la Luna

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor fotografía.

Judas and the black messiah

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor documental.

Collective Crip Camp

El agente topo

My octopus Teacher

Time

Mejor montaje.

El Padre

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional.

Otra ronda

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida

Maquillaje y peluquería.

Emma

Hillbilly elegy

Ma raine’s black bottom

Mank

Pinocho

Diseño de producción.

The Father

La madre del soul

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet