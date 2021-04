Al final del primer capítulo de la nueva mini-serie de Marvel Studios, Falcon y el Soldado del Invierno, pudimos quien sería el nuevo Capitán América, luego de que Sam Wilson (Falcon), entregara el escudo que por años acompañó al personaje de Chris Evans.

La sorpresa de muchos fue ver a un nuevo Capitán América, (John Walker) quien llevaba el escudo y se convertiría en la nueva imagen protectora de Estados Unidos y como ese gobierno se las ingenió para reemplazar a uno de los personajes más queridos de la franquicia Marvel.

Sin embargo, luego de muchos rumores sobre el regreso de Chris Evans en la serie, se confirmó que el actor no volvería, por lo que el paradero de Steve Rogers es desconocido, incluso para sus amigos más cercanos Bucky Barnes y Sam Wilson.

No obstante, el nuevo Capitán América dejó muchas reacciones en los fanáticos, quienes se sorprendieron al saber que el actor Wyatt Russell, se habría presentado diez años antes para audicionar por el mismo papel, el que como ya todos saben, ganó Evans.

La historia la dio a conocer en una entrevista con el programa Good Morning América, donde comentó que “es una historia divertida, pero sinceramente mi primera audición era más para aprender, para ver si tenía algo de talento interpretando. No creo que entrara en la competición por el papel en ningún momento. Esta vez no tenía ni idea del papel al que me estaba presentando. ‘Marvel quiere que leas para un papel, ve por ello’. Descubrí qué era cuando ya había conseguido el papel”.

Lo que Russell no sabía, es que muchos años más tarde se convertiría en el nuevo Capitán América y que sí tendría su oportunidad en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Aunque su personaje no ha caído muy bien a la audiencia, fue el mismo actor quien dijo en una entrevista anterior que “sé que es odiado, sólo espero que no lo odien demasiado”, en relación a los comentarios de los usuarios a través de redes sociales.

Sobre las diferencias que existen entre Steve Rogers y John Walker, el actor dijo en otra entrevista con el medio Entertainment que “lo que pensé que era interesante de John es que Steve era un soldado de otra época. Los dos son soldados de diferentes épocas, y la de John es muy diferente a la de Steve. El tipo de militares que van a Irak y Afganistán es diferente porque el tiempo es diferente, y las áreas grises, ahora lo ves todo. Todo se graba. La forma de luchar ahora es muy diferente. Vas con todo el arsenal primero y haces las preguntas después”.

“John es el tipo de hombre que dice ‘mira, ¿quieres que haga el trabajo? Termino yo el trabajo por ti’. Eso a veces puede requerir cosas de las áreas grises en las que no estás cómodo pero yo sí, y necesito poder hacer mi trabajo’, a diferencia de Steve quien luchaba por algo más que sólo hacer el trabajo“, agregó Russell.

Aunque Chris Evans fue el elegido para interpretar al Primer Vengador, lo cierto que es incluso el actor Sebastian Stan audicionó para ser Capitán América, quedándose finalmente con el rol de Bucky Barnes, el Soldado del Invierno.