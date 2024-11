La rapera argentina Cazzu rompió el silencio en una entrevista con PLP en la que desmintió a Ángela Aguilar, ex pareja de Christian Nodal, asegurando que desconocía la relación entre ellos y que sufrió mucho más de lo que se ha dicho, refutando las afirmaciones de Aguilar sobre transparencia en el romance. Cazzu señaló que no participaría en un plan para promocionar carreras, destacando su integridad, y mencionó su sorpresa al enterarse de la relación entre Nodal y Aguilar. Tras las declaraciones, Aguilar tuvo que silenciar los comentarios en sus redes sociales debido a las críticas recibidas.

La rapera argentina Cazzu concedió una entrevista al programa online PLP, donde se sinceró sobre lo ocurrido tras el quiebre de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.

Recordemos que el artista anunció que estaba emparejado con Angela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, a días de su término con la transandina y a los dos meses se casaron.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, salió a desmentir las declaraciones de Aguilar, quien en una entrevista a mediados de octubre afirmó que ella y Nodal siempre fueron transparentes sobre su romance y que “todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando” y que “ningún corazón se rompió” en el proceso.

Ante esto, la rapera dejó en claro que no fue así. “Yo no tenía conocimientos de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta ‘¿hay alguien más?’y la respuesta fue ‘no’. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios”, afirmó.

En esta misma línea, dijo que incluso pensó que era falso. “Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo, simplemente lo acepté”.

Junto con ello, aclaró que sí sufrió mucho por lo ocurrido, echando por tierra las palabras de Ángela.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, expresó.

Cazzu explicó que hacía estas declaraciones porque se puso en duda su integridad e incluso se insinuó que todo era un arreglo para promocionar sus carreras.

“No sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere”, manifestó.

Tras las declaraciones de Cazzu, Aguilar debió silenciar los comentarios en sus redes sociales, pues muchos usuarios se volcaron a criticarla.