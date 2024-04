Este jueves hasta el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de la región Metropolitana llegaron todos los vinculados al caso de la modelo de Toc Show, Nayara Vit.

La argentina murió el 7 de julio del 2021 luego de caer desde el piso 12 de su edificio en circunstancias que se investigan.

El principal sospechoso de su muerte es su pareja Rodrigo Del Valle, quien fue formalizado el 14 de abril del año pasado por el delito de femicidio, según acusó el Ministerio Público.

Tras las pruebas presentadas en ese entonces, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para su expareja, puesto que en el informe médico de Vivian Bustos se concluyó que había “múltiples lesiones” en el cuerpo de la víctima, las que tienen una data previa a su caída, por lo que son atribuibles a agresión física.

Adriana Barrientos es llamada a atestiguar

Al tribunal arribó la modelo nacional Adriana Barrientos, quien fue llamada como testigo. Según relató a los medios apostados en el lugar, habría sido convocada, pues era vecina de la pareja.

“Yo los conocía porque eran vecinos del barrio, nada más, no tengo mayor vínculo”, aseguró de entrada. Sobre la solicitud de su presencia, Barrientos aseguró que se molestó.

“Me molesté mucho y le escribí al abogado que me convocó (defensa de Del Valle) que por qué se me había convocado para ser testigo sin siquiera consultarme si es que quiero participar en algo donde yo no tengo absolutamente nada que ver”, aseveró.

Tras ello, la figura de televisión afirmó conocer a Rodrigo del Valle hace 10 años y solo haber visto a Nayara entre “siete u ocho” veces del comienzo de su relación. “Eran de mi simpatía ambos como pareja”, dijo.

Además, la modelo aseguró que no se le notificó la citación. En consecuencia, se comunicó con los defensores de la expareja de Nayara Vit, quienes habrían tenido una actitud “matonesca”, según detalló Barrientos.

“Me respondió diciendo, de una manera matonesca, ‘atrévete a no llegar’ y me cortan el teléfono, es lo que me responde el abogado”, aseguró la modelo.