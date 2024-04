El Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha dejado sin efecto la sentencia de 23 años de prisión impuesta al productor de cine Harvey Weinstein.

Argumentaron errores significativos en el proceso judicial de 2020, caso que fue uno de los detonantes del movimiento #MeToo.

La resolución judicial, que es definitiva y no admite más apelaciones, fue adoptada por una estrecha mayoría de cuatro votos contra tres.

Los magistrados objetaron la decisión del juez de permitir el testimonio de varias mujeres que afirmaron ser víctimas de Weinstein, aunque sus acusaciones no estaban directamente relacionadas con los cargos en cuestión.

“El remedio a estos errores enormes es un nuevo juicio”, concluye el fallo. Según recogió CNN, en el fallo firmado por la jueza Jenny Rivera: “Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes, porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso”.

A lo que sumó: “El tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones, así como sobre numerosas acusaciones de mala conducta que retrataban al acusado bajo una luz altamente perjudicial. El efecto sinérgico de estos errores no fue inofensivo”.

El exproductor de cine de 72 años actualmente está detenido en el Correccional Mohawk de Rome (Nueva York), esto después de ser condenado a 16 años de prisión por violación y agresión sexual en Los Ángeles. Antes de ello, Weinstein había sido sentenciado a 23 años de presidio por abuso sexual.

De acuerdo a BBC, para 2023 más de 80 víctimas, todas mujeres, lo habían acusado por delitos de violación y otras conductas impropias, las que habrían sido cometidas desde finales de la década de 1970.

Cabe mencionar que en todo momento Harvey Weinstein ha insistido en su inocencia frente a las acusaciones en su contra.