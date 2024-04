La boy band surcoreana de K-pop, Tomorrow X Together (TXT), recordó su fallido (suspendido) paso por el Festival “Music Bank” en Chile a finales del 2022.

En redes sociales se ha masificado un video de la banda, conformada por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai, en el que sus integrantes conversan luego de su presentación en el mismo festival, pero en su versión en Bélgica, realizado este sábado.

En tal diálogo, los jóvenes artistas recordaron cuando su concierto debió ser cancelado en la edición chilena a causa de una torrencial lluvia con granizo que causó estragos en el Estadio Monumental.

“La vez pasada (refiriéndose al caso de Chile) también preparé un cover, pero no pudimos presentarnos, lamentablemente. Hubo muchas MOAs (sus fanáticas) tristes, pero afortunadamente Music Bank me dio otra oportunidad”, señaló uno de los cantantes.

“Los de Music Bank también deben haber estado tristes”, continuaron. “Sí, es un recuerdo algo doloroso”, agregaron, detallando también lo apenados que se habían sentido por las MOAs chilenas.

“Fue realmente una pena”, enfatizaron. “Había muchas MOAs”, recordó uno de ellos. En el video, TXT relató que su mánager les había avisado en tal ocasión que sí iban a salir al escenario, sin embargo, minutos después de aquel mensaje, les confirmaron la suspensión del show.

“Llovió demasiado (…), y llovió con granizos”, recordaron, agregando lo bueno que había sido que en la versión realizada en Bélgica se hubiera considerado un espacio cerrado para el evento musical.

En noviembre del 2022, cuando Music Bank tuvo lugar en Chile, Shuhua, integrante de la banda (G)I-DLE, debió ser retirada del escenario tras sufrir una estrepitosa caída debido a lo mojado que se encontraba el piso por la intensa lluvia. Aquello provocó la detención del show.

Tras dicho accidente, TXT le pidió a su fanaticada retirarse del estadio por su seguridad, pues permanecer en el lugar podía significar mayores riesgos.

A comienzos del 2023, El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra de la productora Noix Dreamers SpA (encargada de Music Bank), y en contra de Ticketmaster Chile, para la indemnización y/o compensación de todos los afectados por la cancelación parcial del evento.

En concreto, tres bandas no pudieron presentarse en tal ocasión: TXT fue una de ellas. En aquel entonces, se concluyó que la empresa no dispuso de las medidas preventivas y condiciones logísticas adecuadas para que los grupos actuaran de forma segura frente a las difíciles condiciones climáticas que, de hecho, habían sido anticipadas.

TOMORROW X TOGETHER talking about Music Bank in Chile after performing on Music Bank in Belgium pic.twitter.com/ffo5EohetC

— Salsipuedes Crave (@ChileanCrave) April 21, 2024