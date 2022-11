La caída de la cantante Shuhua del grupo de Kpop Gidle, marcó un punto de inflexión en el festival Music Bank, el que debió ser suspendido por la lluvia.

Antes que se tomara la decisión de terminar el espectáculo, este se había detenido producto del accidente de la artista.

Varios asistentes registraron el momento y lo compartieron en redes sociales. Allí se puede ver como la cantante patina sobre el escenario, para luego resbalar, perder el equilibrio y caer al piso, el que se puede ver lleno de granizos.

Recordemos que fuertes precipitaciones complicaron la realización del evento que se estaba realizando en el Estadio Monumental.

SHUHUA LITERALLY FELL THEY SHOULD HAVE STOP BEFORE THE SONG START PLAYINGpic.twitter.com/W0asCga6yr

— 长卂乚 | Nxde | TOMBOY SOTY (@Idlemacy) November 13, 2022