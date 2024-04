La conocida cantante peruana, Flor Sheyza Quispe, conocida artísticamente como “Muñequita Milly”, murió a los 23 años tras someterse a una liposucción

El procedimiento lo realizó el doctor Víctor Barriga Fong el 27 de marzo en la Clínica Santa Catalina, sin embargo, con el correr de los días comenzó con complicaciones y dolores, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial, donde falleció el 3 de abril.

La artista estaba casada con Wilfredo Quispe Gaspar y tenía un hijo de un año y cuatro meses.

Víctima del ciberacoso

Según los antecedentes que se conocen, una amiga de la joven señaló que Flor tomó la decisión de someterse a una liposucción producto del ciberacoso que sufrió tras dar a luz a su primer hijo.

“Ella ha sido atacada porque hace poco tuvo a su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando subidita de peso, y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que, de repente, también ella se ha dejado llevar por eso”, dijo Mercedes Lucero, amiga de Flor, agregó Infobae.

Dr. Fong, el responsable de la operación

La familia de la cantante acusó de negligencia médica al Dr. Víctor Hugo Barriga Fong, ya que el médico habría minimizado los dolores que la cantante sentía tras la operación.

De hecho, recién el 1 de abril habría recibido atención médica.

El Diario MX señaló que, según el fiscal del caso, la causa de muerte de la Muñequita Milly fue un cuadro de septicemia, por lesiones internas que le habría provocado el procedimiento. Incluso, se menciona que el Dr. Fong habría perforado el intestino de la paciente durante la liposucción.

La necropsia arrojó peritonitis y múltiples laceraciones intestinales.

Mala praxis

El Dr. Fong, ya había sido acusado antes de mala praxis. En 2023 la diseñadora de modas, Cinthia Vigil, presentó una querella contra el profesional, asegurando que le inyectó Active Gel y no ácido hialurónico, durante un procedimiento estético.

“Este médico me vendió un producto como ácido hialurónico, pero supuestamente de mejor calidad y de mayor duración, sin indicarme cuáles eran los efectos secundarios o riesgos que se asuman. Lo que me inyectó fue nocivo, no lo digo yo, lo dicen los especialistas. No me lo aplicó un cosmiatra, sino un médico especialista que, además, es miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica”, dijo la diseñadora, indicó Infobae.

Según Cinthia, debió someterse a una operación, luego que el mismo profesional intentara en nueve ocasiones retirar el Active Gel.

Investigaciones por el caso de la cantante peruana

Ahora, por este nuevo hecho, Fong fue citado a declarar por el gremio de cirujanos, mientras que el Ministerio Público peruano realiza una investigación.

El Ministerio de Salud peruano también habló sobre este caso y expresó su solidaridad con la familia de la paciente. También intervinieron la clínica para recabar todos los antecedentes de este hecho. Actualmente, el recinto está cerrado.

Tras un responso y una congregación de cientos de fanáticos de la cantante, la Muñequita Milly fue sepultada el pasado sábado en el cementerio Los Ángeles de la ciudad de Juliaca, en la región Puno.