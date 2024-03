Esta semana, se anunció la separación de DJ Méndez con su prometida, Beatriz Fuentes, con quien iba a casarse prontamente.

Tras ello, comenzó a circular en redes y en los medios que el supuesto motivo del quiebre de la pareja habría sido una infidelidad por parte del intérprete de Lady con la modelo, Betsy Camino.

Las especulaciones al respecto fueron creciendo, por lo que Leopoldo Méndez rompió el silencio. “No pensaba dar ningún tipo de declaración, pero es que de verdad ya estoy… (Se toma el cuello)”, comenzó señalando el cantante a través de historias de Instagram.

DJ Méndez aclara rumores de infidelidad

“Sé que Beatriz está muy mal por todo lo que ha pasado. Me relacionan con otra señorita, y si muy bien con ella me he topado en varios lugares con otra gente, han hecho un daño increíble“, continuó la voz de Estocolmo.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con Betsy, ahora y nunca, entonces no tengo ni idea por qué insisten”, enfatizó el músico.

Finalmente, Méndez solicitó que dejaran en paz tanto a “Bea” como a él”. “Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz, punto”, cerró.

Cabe señalar que el término de la relación fue comunicado, primeramente, por Hugo Valencia a través de redes sociales. “DJ Méndez y Beatriz Fuentes anunciaron su matrimonio en enero pasado. Puedo confirmar hoy que ya no siguen juntos y se cancela la boda”, dijo el periodista, palabras que después fueron replicadas por Pablo Candia en Zona de Estrellas.

En el programa, Candia comentó que la razón detrás del quiebre era “una infidelidad del señor Méndez. Otra vez, este caballero de casi setenta años le fue infiel a una de sus mujeres… Hierba mala nunca muere, dicen por ahí”. Tales dichos fueron los que el músico salió este fin de semana a desmentir.