La actriz nacional, Belén Soto, se sinceró respecto a cómo vivió la ola de críticas que recibió tiempo atrás luego de que apareciera en un programa de México hablando con un particular acento mexicano.

Y es que la intérprete, en tal ocasión, llamó la atención de cibernautas y televidentes por tal manera de hablar, lo que rápidamente hicieron notar en redes sociales con críticas, burlas y risas al respecto.

Hoy, la joven escritora hizo un llamado a no normalizar la humillación, ni que “nos riamos y que avergoncemos a alguien porque no te parece lo que la otra persona está haciendo”.

Belén Soto responde a críticas por acento mexicano

“Lo que la gente hizo fue humillarme y reírse por algo que ellos no sabían, no tenían ni idea. Era como ‘A la Belén se le pegó el acento mexicano"”, continuó la actriz en diálogo con Javiera Quiroga, periodista especializada en economía.

“Eso fue lo que yo creo que más me dolió. En vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera, es cómo nos podemos reír de esta persona“, prosiguió Belén en la entrevista.

Sin embargo, según palabras de la actriz, aquello que más le sorprendió fue que “la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándome eran de mujeres y de madres”.

“Si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o el ciberbullying es correcto cuando algo a ti no te parece, que es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona, ahí estamos muy mal“, reflexionó la intérprete.

“De verdad el ciberbullying es algo que existe, no hay ningún tipo de conciencia ni responsabilidad, y por eso yo siempre digo, yo no voy a normalizar que si ustedes se quieren reír de mí, ríete de mí; no me va a afectar, pero al niño que sí se rían de él, la niña que sí se rían de ella, no es la misma historia”, finalizó la chilena.