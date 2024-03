Naya Fácil, la influencer que salió Reina de Viña 2024, se arrepintió de firmar contrato con Canal 13 para participar en el nuevo reality, “Ganar o Servir”, y aseguró que no será parte del programa.

Así lo señaló a través de sus redes sociales, donde se descargó y se refirió a su actual estado de salud mental, la que, según indicó, no está bien.

Nayadeth Neculhueque, nombre real de la joven, fue el primer confirmado para el reality, de hecho, participó en comerciales y publicaciones del “canal del angelito”.

Según dijo la influencer, el estrés de lo que conllevan las actividades previo al encierro, sumado a sus actividades personales y dejar todo listo para viajar, agravaron su estado de salud mental.

“Creo que uno de los peores errores que he hecho en la vida fue firmar un contrato para la tele (…) me tiene mal psicológicamente”, dijo en sus historias de Instagram.

Naya Fácil asegura que no está bien

Respecto al contrato que firmó, manifestó que la multa por no cumplirlo es de cerca de 30 millones de pesos, los que se mostró dispuesta a pagar incluso, o ir a tribunales si es que es necesario.

“Públicamente, y para mis facilines, les digo que yo no voy”, enfatizó Naya, quien argumentó que tienen documentos de su psicólogo que acreditan que ella no está apta para un encierro. “Yo me voy a priorizar y si hay que pagar, se pagará como sea”, agregó.

También aprovechó de agradecer a sus seguidores, amigos y a Canal 13 por considerarla para este nuevo reality, pero enfatizó en que “yo no estoy bien”.

“Lo lamento mucho, pero no puedo, de verdad, he tratado, pero no puedo, de verdad disculpa y así es la vida (…) voy a tener que apechugar a lo que se me viene, nomás (…) esta va a ser la cagá más grande que me voy a mandar en mi vida”, indicó.