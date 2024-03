Este martes 26 se confirmó la participación de Faloon Larraguibel en el nuevo reality de Canal 13, Ganar o Servir. Fue la misma comunicadora quien dio la noticia esta mañana en Tu Día.

En dicho matinal, la exchica Yingo entregó sus razones para ingresar al programa de telerrealidad, revelando, además, que ha sido ampliamente criticada en redes sociales por su decisión.

Hay que recordar que la exconductora de Sabores vivió, recientemente, un episodio de violencia intrafamiliar a manos de su expareja, Jean Paul Pineda, quien la agredió en el domicilio que compartían. El episodio fue presenciado por su hijo de 7 años, quien dio aviso al conserje del edificio.

Faloon Larraguibel por críticas ante su entrada a Ganar o Servir

“Yo tengo que seguir trabajando, no puedo quedarme en casa y hundirme en la tristeza. Tengo que mantener a mis hijos, darles de comer“, expresó la animadora en el matinal de Canal 13.

“No quiero que me echen del lugar donde estoy. ¿De qué manera lo hago? Trabajando y ganando más lucas para ellos“, continuó Larraguibel.

“Hay mucha gente que me cuestiona, que me dice ‘tienes que preocuparte de tus hijos’, pero qué mejor que preocuparme de mis hijos trabajando para darles alimento. Por qué me tengo que quedar en la casa sanándolos a ellos y yo, ¿en qué momento me pongo yo en primer lugar?”, agregó en la instancia.

“Se cuestionan las decisiones de la mujer, pero el hombre sigue haciendo su vida normal, sigue trabajando normal y además sin preocuparse de sus hijos”, añadió Faloon.

“Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Trabajar para mantener a mis hijos, porque no voy a esperar a un hombre para que me de“, continuó la presentadora televisiva, según recogió Canal 13.

A ello, la también actriz aclaró que posee una red de apoyo muy fuerte: “Mi madre, mi hermana, toda mi familia… Siempre me apoyaron. Se los planteé y ellos me dijeron que tenía que tomar la oportunidad para sanarme, volver a mí y a conectarme conmigo” concluyó Larraguibel.