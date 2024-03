La chica reality habló nuevamente sobre su alopecia, afección que la ha llevado a perder cabello y a sentir inseguridad sobre su imagen. "Hoy me hago moños y no me ocupo en esconder los pelones", reveló, haciendo un llamado al amor propio.

Angélica Sepúlveda utilizó sus redes sociales para transparentar su experiencia con la afección que le fue diagnosticada hace un par de años: la alopecia.

La chica reality compartió una emotiva reflexión acompañada de una serie de fotografías cocinando. En su posteo, Sepúlveda hizo un llamado al amor propio y a la empatía que siente por aquellos que han vivido lo mismo que ella.

“Un día conté que me diagnosticaron hace un par de años alopecia y me sorprendió la cantidad de personas que me escribió contando que padecían lo mismo que yo y lo terrible que era para muchas/os, sobre todo para los/as que trabajan atendiendo público”, partió comentando la personalidad de TV.

Angélica Sepúlveda y su reflexión sobre la alopecia

“Me contaban lo mal que las miraban y que eso afectaba mucho su autoestima y seguridad, llegando al extremo de renunciar a su empleo (…), igual me afectó al comienzo, pero luego aprendí a convivir con ella y de a poco me fui relajando y mostrando mis pelones, que eran muchos“, continuó Angélica.

“Me atreví a cambios de color y cortes y de pronto me olvidé y me acepté con la alopecia sin que me produzca inseguridad, al contrario, el cabello, maquillaje, ropa de moda, cintura perfecta no son temas de interés o contingencia para mí“, confesó la exparticipante de Tierra Brava.

“Hoy me hago moños y no me ocupo en esconder los pelones, llegará el día en que tendré que decidir si me pelo, uso pelucas o ambas, mientras tanto, disfruto y hago bosquejo de un nuevo corte o color temerario”, prosiguió Sepúlveda.

“Amor propio estimada familia virtual, hay que quererse, amarse, abrazarse, ponerse en primer lugar. Todo es pasajero, la vida es hoy!“, reflexionó la figura televisiva.

Según la Clínica Universidad de Navarra, la alopecia es la pérdida anormal del cabello. La afección puede repercutir tanto en el cuero cabelludo como en otras zonas, tales como axilas, región genital y vello facial como barba, pestañas y cejas.

El mismo recinto clínico señala que los síntomas principales de la alopecia son la caída de más de 100 cabellos al día y, también, el debilitamiento del pelo.