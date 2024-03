Daniela Aránguiz aseguró en sus redes sociales que la noche de este domingo hará un live en Instagram, donde, aseguró, la gente entenderá por qué hace o dice muchas cosas.

Esto, luego de duras críticas a la relación de su exmarido, Jorge Valdivia, con la parlamentaria Maite Orsini.

Lo último, fue que aseguró que el exfutbolista tiene “completamente abandonados” a sus hijos por su actual relación, luego que el deportista participara de una clase de cocina vegana con su pareja.

En su cuenta de Instagram, Aránguiz dijo que “hoy en la noche voy a hacer un live para que todos me acompañen. Ustedes me conocen y saben que hago cosas muy impulsivamente y la gente no entiende por qué”.

“He compartido mi vida, y este último tiempo más aún, así que hoy día en la noche les voy a explicar todo”, agregó.

De hecho, enfatizó en que “Quizás no entiendan por qué hago las cosas, hoy día se van a enterar todos porque me cansé. Una se aburre también po"”.

Se espera que entre los temas que comente la exparticipante de Tierra Brava, sea su actual situación con Valdivia, algo de lo que no ha dejado de comentar desde que terminó el matirmonio.