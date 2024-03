Luego de que Kate Middleton comunicara su diagnóstico de cáncer, el rey Carlos III y la reina Camilla se refirieron a la situación.

En concreto, el Palacio de Buckingham señaló que el rey Carlos III y la reina Camilla “continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil”, detalla BBC.

A tal mensaje, se suman unas sensibles palabras de Carlos: “muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo hizo”.

El rey aclaró, además, permanecer en “estrecho contacto con su querida nuera”, según menciona el medio citado. Cabe recordar que Carlos también está en tratamiento contra un cáncer.

Middleton se encontraba en el centro de la polémica mundial debido a su ausencia de la vida pública y constante incertidumbre respecto a su estado de salud, posterior a someterse a una cirugía abdominal a mediados de enero.

Dichas especulaciones terminaron hoy al saberse que Kate padece cáncer. La princesa de Gales lo informó a través de un sensible video, en el cual no entregó mayores detalles sobre el padecimiento en sí.

Lo que sí comunicó la esposa del príncipe William es que su equipo médico le recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva. “Ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, contó Kate.

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, añadió.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024