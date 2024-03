Kate Middleton le puso punto final a las constantes especulaciones respecto a su estado de salud, aclarando así por qué se había alejado de la vida pública: está batallando contra el cáncer.

Tras someterse a una cirugía abdominal en enero del presente año, la princesa de Gales había despertado los rumores frente a una posible complicación de salud, la que hoy confirmó en un video.

Cuando Kate fue operada, su condición no era cancerosa aún. “Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer“, aclaró la misma duquesa de Cambridge.

El mensaje de James Middleton a su hermana, Kate

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, detalló.

Ante ello, diversas figuras públicas y también miembros de la realeza británica han reaccionado. Entre ellos el rey Carlos III, la reina Camilla, y recientemente, su hermano, James Middleton.

“A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también”, escribió el cuñado del príncipe William en el pie de una fotografía donde aparece él cuando niño junto a su hermana.

La noticia fue un gran shock para la familia real y sus seguidores. Hay que considerar, también, que Kate junto a William tienen tres hijos de tan sólo 10, 8 y 5: George, Charlotte y Louis, respectivamente.

“Lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, explicó Middleton sobre los pequeños.

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, finalizó la princesa de Gales.