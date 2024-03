La animadora de televisión escribió una profunda reflexión apropósito del Día del síndrome de Down, condición que tiene su hijo menor, Domingo.

Este jueves 21 de marzo se conmemoró el Día mundial del síndrome de Down, el cual suele homenajearse usando calcetines dispares. Con esta premisa en mente, la animadora de TVN, María Luisa Godoy, cargó una profunda reflexión en sus redes, apropósito de la condición de su hijo Domingo.

Con una imagen donde se ve a sus cinco hijos y a su marido, Ignacio Rivadeneira, usando calcetines de diversos colores, la comunicadora escribió: “En este Día Internacional del Síndrome de Down, los invitamos a todos a salir con los calcetines cambiados para generar más consciencia y avanzar en una mayor inclusión”, inició.

A lo que agregó: “Porque los cambios no se producen sólo con cambios estructurales y espacios de inclusión, también es clave que cada uno de nosotros lo haga con el corazón”.

“Tenemos tanto todavía por avanzar, hasta que el tema de la inclusión deje de ser un tema“, reflexionó y añadió: “Hasta qué tener o no Síndrome de Down sea como tener los ojos café o negro, o el pelo rubio o moreno, o ser alta o baja. Simplemente no sea tema”, cerró.

El especial mensaje de María Luisa Godoy llega a poco más de un año del nacimiento del pequeño Domingo, su quinto hijo junto a Rivadeneira, quien nació con Síndrome de Down.

Fue en una entrevista realizada en el programa De Tú a Tú, que la animadora del Festival de Viña reveló la noticia a su excompañero de animación, Martín Cárcamo.

En ese entonces, la conductora de Buenos días a todos reveló que conocieron el diagnóstico de su hijo luego de una ecografía: “(El ginecólogo) Me dijo que venía con un problema de cromosomas (…) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”.