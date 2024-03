La intérprete mexicana, Eiza González, reveló en una reciente entrevista una serie de complejas situaciones que le han sucedido tras emprender en el rubro de la actuación.

La protagonista de 3 Body Problem, en conversación con InStyle, confesó que para muchos proyectos le decían que era “Demasiado bonita para el papel. Es demasiado sexy para el papel”.

“Luego yo simplemente pensaba, ¿qué pasa con Margot Robbie? ¡Es la mujer más guapa y sexy que he visto en mi vida!”, añadió la actriz de 34 años.

Eiza González y sus complejos momentos en la industria

Aquello y otros factores estresantes de la industria la llevaron a sufrir una crisis. “Tuve una crisis de identidad durante mucho tiempo”, confesó. “Me preguntaba: ‘¿Me rapo la cabeza? ¿Me hago menos atractiva? ¿Me hago más atractiva? ¿No me visto súper sexy o me visto súper sexy o me cubro todo el tiempo?’“, continuó.

Siguiendo la misma línea, el rostro de Baby Driver dijo no creer posible la separación del concepto “sexy” del tratamiento de la mujer latina en el rubro del entretenimiento en general. “Es tan decepcionante y patético”, opinó. Alejarse de esta percepción “ha sido sin duda el mayor desafío de mi carrera”, confesó Eiza.

En el diálogo con el medio citado, la intérprete mencionó otra cosa que causó sorpresa: no sale con personas que no han recibido terapia. “Si no has ido a terapia, no estoy saliendo contigo”, lanzó.

“Todo el mundo necesita terapia, ¡la terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa predefinida sobre la terapia me parece absurdo. Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera podría hacer”, justificó.

A ello, agregó que está en búsqueda de una relación seria. “Cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta tanto superarlo”, se sinceró. A esta altura, reveló que incluso desea tener hijos.