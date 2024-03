En medio de la gran polémica que ha envuelto a la Familia Real Británica, testigos aseguraron a diversos medios internacionales haber visto a Kate Middleton “saludable y feliz” mientras compraba junto al príncipe William.

En concreto, fue el pasado sábado que la princesa de Gales visitó la “Windsor Farm Shop“, tienda que está a tan sólo una milla de su casa en Adelaide Cottage, según consigna The Sun.

El mismo periódico informó que testigos oculares aseguraron que Kate lucía “feliz, relajada y saludable” durante la salida.

Aseguran haber visto “saludable y feliz” a Kate Middleton

De hecho, el matrimonio había salido aquella mañana junto a sus tres hijos, pues los acompañaron a una serie de actividades deportivas, añade el mismo medio, así como también People y Page Six.

Sin embargo, los niños no acompañaron a sus padres a la tienda de granja. Un testigo confirmó que “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal que ella estuviera lo suficientemente saludable como para bajar a las tiendas“, recoge Page Six.

“Después de todos los rumores que habían estado circulando, me sorprendió verlos allí”, comentó otro testigo a los medios.

Cabe recordar que la última vez que se vio a Kate en deberes públicos fue el día de Navidad, pues no ha podido asistir a otros compromisos oficiales desde su intervención abdominal en enero.

Lo que causa desconfianza es el hecho de que no hay registros gráficos de la salida de Middleton junto a William a la tienda granjera; sólo están los dichos de los testigos oculares, lo que continúa alimentando la incertidumbre respecto al real estado de salud de la princesa de Gales.