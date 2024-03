La boyband NSYNC se reunió anoche de sorpresa para ofrecer su primera presentación en vivo en 10 años.

El hito ocurrió durante un concierto de Justin Timberlake en Los Ángeles (13 de marzo), en el escenario del Wiltern Theatre, donde sus excompañeros Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone y J.C. Chasez lo acompañaron en un show que, además, tuvo el debut en vivo de la nueva canción del grupo, “Paradise”.

Además del sencillo, juntos interpretaron tres hits del colectivo estadounidense: “Bye Bye Bye”, “Girlfriend” y “It’s Gonna Be Me”. Los registros se hicieron virales en redes sociales.

Meses atrás, en el marco de los MTV Video Music Awards 2023, el grupo se reunió para entregarle a Taylor Swift el galardón al Mejor Artista Pop. Desde entonces, los rumores sobre un regreso a los escenarios no se acallaron.

NSYNC reunites at Justin Timberlake's "One Night Only" L.A. show. pic.twitter.com/Va3ZjJGMUi

— Variety (@Variety) March 14, 2024