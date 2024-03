“Willy Sabor” se referirá este viernes al reciente fallecimiento de su padre, el productor musical Carlos González, ocurrido hace pocas semanas.

En Podemos Hablar de Chilevisión, relatará cómo su familia ha vivido este reciente luto. “Estamos con la herida abierta, lo que pasa es que mi papá tenía una enfermedad, de demencia vascular… disculpen que me emocione, porque es difícil, porque una cosa es cuando están enfermos y la otra cuando se van, a todos nos ha pasado”.

Durante el programa, recordó ‘Viejos recuerdos’, la que considera “la más hermosa canción de mi padre”, adelantando que piensa grabar un video homenaje con ella.

“Para mí es la más hermosa canción de mi padre, yo estaba chico, y por ejemplo cuando íbamos de vacaciones y siempre, me decía oye Willy, en esa época era Andrés, hay un festival en el verano y tení que ir a cantar, me decía anda al festival, entonces los otros competidores cantaban canciones de gente famosa, gente de la época como Rafael, de Miguel Bosé, y yo cantaba esa canción y ganaba”, relató.

Así, contó que “mi papá tenía departamento frente a Mega, lo dejaba a su casa, lo dejaba acostadito, y yo me iba a Talagante, en el campo, entonces el me llamaba y me iba hablando en el camino, pa no quedarme dormido, que sé yo y al momento de entrar a mi casa, ya dejaba, me cortaba, era un papá super presente y es complicado, es tan reciente”.

“Estaba tan enfermo los últimos días, quería que ya se fuera porque no podía verlo así, porque estaba sumamente ciego, no caminaba, estaba desconectado, le vinieron unos micro ACV, sonda y lo había visto tan delgado, yo creo que soy una persona conocida, me imagino que tanta familia que pasa por lo mismo y deben entender que es sumamente doloroso ver a una persona importante en tu vida, que se va y lo único que tengo son recuerdos de un papá súper presente”, confidenció el humorista y cantante.