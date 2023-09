A través de sus historias de Instagram Aylén Milla reveló un complejo efecto secundario que tuvo a raíz del tratamiento para superar el cáncer.

Fue a fines de julio que la exchica reality había indicado en su canal de Instagram que se había recuperado de la difícil enfermedad.

“Dios miooo, confirmado! ¡El cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida! Bendición de renacer”, confirmó Milla.

No obstante, poco después utilizó el mismo medio para indicar que uno de los efectos en su cuerpo fue la menopausia.

“De repente me muero de calor y me quiero sacar todo. Se llama menopausia (…) Quién diría 33 años con menopausia, amazing! You never know (increíble, una nunca sabe)”, expuso.

Aylén Milla y complicaciones por su tratamiento

Hay que señalar que, el pasado 2 de julio, Aylén Milla había señalado que, producto de tratamiento, no iba a poder cumplir el sueño de ser madre.

“Lo intenté y no funcionó. No generé ovocitos. Hice el proceso, entré a pabellón y no pudieron obtener nada para congelar”, expuso en redes.

“Para quienes no saben, las personas que pasamos por quimioterapias tenemos un riesgo alto de quedar menopáusicas para siempre”, agregó.