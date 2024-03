Durante una entrevista en Zona de Estrellas, Ignacia Michelson relató un incómodo episodio que vivió con Miguelito durante una fiesta en Viña del Mar.

Según contó, el exintegrante de Morandé con Compañía habría intentado mirar bajo su falda sin su consentimiento mientras bailaban en una discoteca.

“Quiero contar una cosa que me pasó (…) A mí me pasó una incidencia con este personaje en Bloom (una discoteque en Viña). Fue como por el Festival de Viña, no me acuerdo qué día, ahora en febrero”, explicó la modelo según lo citó La Cuarta. “Bueno, estaba el hombre ahí bailando con una mirada así como… ya, seductora, pero es que eso no es todo. Después un amigo va y me dice ‘oye Nacha, cuidado, bájate el vestido’, porque yo andaba con un vestido más o menos cortito. Y tenía al hombre aquí debajo de la falda”.

Al respecto, reflexionó que “uno lo ve como chistoso porque es bajito, entonces dices ‘ah, bueno, no importa’. Pero qué pasa si hubiera sido un hombre de mi estatura o más alto, claro, ahí voy y le saco la…”.

“Me corrí y ya, pero después dije ‘debería haberle pegado una patada’. (…) Sí, me sentí mal, claro, no me toco ni nada, estaba ahí como mirando, fue incómodo”, relató. “Siento que él usa su estatura para su conveniencia. O sea, si le conviene ser el adulto mayor que es, va a usar eso. Si le conviene ser niño, va a usar eso”.

“El tamaño no hace al acosador”, recordó la ex chica reality.