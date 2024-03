La panelista del programa de TV+, Sígueme, Daniella Campos, arremetió con fuerza en contra de Miguelito, tras la entrevista que dio en el programa Podemos Hablar.

Y es que en la instancia, Hans Malpartida, nombre del ex Morandé con Compañía, fue consultado por las críticas frente a varias situaciones con sus compañeras del reality Tierra Brava, donde se le acusa de tocarlas y besarlas sin consentimiento, entre otros hechos.

En conversación con Julio César, nuevo animador del programa, Hans aseguró que nunca se sobrepasó.

Daniela Campos a Miguelito

La entrevista fue tema en el programa de TV+, donde analizaron esta situación, sin embargo, la más dura de todas fue Daniela Campos, quien incluso le dijo a sus compañeros que no estaba de acuerdo con ellos y arremetió contra Miguelito.

“Yo siento que Miguelito no se hizo cargo de nada, pero absolutamente de nada”, comenzó diciendo la exmodelo, quien añadió que no hizo un mea culpa y que para él todo era un chiste.

“Discúlpame, a mí mis amigos no se me meten en la cama, no me roban besos, ni tampoco me andan manoseando, ni me miran las pechugas, esa es mi postura, yo sí hubiese estado sentada como invitada al frente a este señor, le hubiese dicho ‘discúlpame’, a ti nada te da el derecho a traspasar los límites de una mujer”, añadió.

Campos, de hecho, agregó que no sabe por qué las compañeras de reality de Miguelito no le llamaron la atención, diciendo que incluso puede que lo vean como su personaje, un niño.

Finalmente, la panelista le dijo “solamente te voy a dar un consejo, mira las imágenes y hazte cargo, porque lo tuyo es un problema”.