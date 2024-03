La Princesa de Gales, Kate Middleton, retomó las redes sociales tras un largo break de la vida pública, esto luego de haberse sometido a una operación abdominal.

Cabe recordar que la poca información respecto al estado de salud Kate desató una gran ola de especulaciones tanto en los medios internacionales como en redes sociales.

La esposa del Príncipe William, de hecho, fue vista por primera vez de manera pública después 60 días (o más) posterior a su intervención quirúrgica, de la que tampoco existen mayores detalles debito al hermetismo propio de la Familia Real.

Kate Middleton reaparece en redes

“Gracias por sus amables deseos y apoyo continuo durante los últimos dos meses. Deseando a todos un feliz Día de la Madre. C.”, escribió la figura desde el Instagram oficial del Príncipe y la Princesa de Gales. El Día de la Madre se celebra el 10 de marzo en Reino Unido.

Junto al mensaje, puede verse a Middleton en una silla rodeada de sus tres pequeños hijos: el Príncipe George, de 10 años; la Princesa Charlotte, de 8, y el Príncipe Louis, de 5.

Los comentarios presentes en la fotografía dejan en evidencia que los rumores respecto a la salud de la Princesa no se detienen. De hecho, cibernautas no pasaron por alto que Kate no tiene su anillo de matrimonio en la imagen, o en su defecto, no alcanza a verse en su mano.

“¿¡Dónde está tu anillo!?”, “¿Qué está pasando? Está tan débil que no puede estar de pie y para aparecer públicamente necesita estar envuelta por sus hijos como con una manta. Está frágil… ¿Qué demonios ha pasado?”, “Esta foto parece manipulada… La mano derecha de Catherine alrededor de Louis está completamente borrosa”, son tan sólo algunas de las palabras de usuarios.

Según E! News, esta es la primera vez que Kate ha sido vista formalmente desde el paseo navideño de la Familia Real a finales de diciembre, justo unas semanas antes de ser ingresada en el hospital.