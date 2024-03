Llegó el milenio y Drea De Matteo conoció la fama mundial con “Los Soprano”, la aclamada serie de HBO donde interpretó a Adriana La Cerva, aunque 25 años después las cosas son muy distintas para la actriz que encontró en “OnlyFans” un salvavidas.

Esto porque pese a que continuó en el negocio del entretenimiento en Hollywood, participando en una serie de proyectos de éxito, los últimos años no fueron tan fructíferos para la actriz.

Sus declaraciones y decisiones en medio de la pandemia la apartaron de los proyectos importantes, por lo que de un momento a otro se quedó sin trabajo.

En sus palabras, Hollywood le dio la espalda, sin embargo, optó por tomar otras vías de desarrollo personal, animada por sus hijos, quienes la acompañan incluso en el proceso de trabajo.

Drea De Matteo: de Los Soprano a OnlyFans

Uno de los primeros papeles de Drea De Matteo en la televisión es el de Adriana de la Cerva en la exitosa serie “Los Soprano” de HBO. Con este rol ganó un espacio en Hollywood que muchos añoran.

Ganó un Emmy por su papel y también la nominaron a los Globos de Oro, desde ahí mantuvo una carrera en la que los proyectos nunca faltaron.

Interpretó a Gina, la hermana de Joey Tribbiani en el spin-off de Friends, Joey, también a Angie Bolen en “Mujeres desesperadas”.

Luego vinieron múltiples películas y participaciones en series como “Hijos de la Anarquía” o “Shades of Blue”, siempre manteniendo un espacio seguro que le brindaba trabajo.

Sin embargo, llegados sus 50 años las cosas cambiaron para la actriz cuando llegó la pandemia del covid-19 en 2020.

Según indica Rolling Stone, Drea de Matteo intentó entrar en el mundo de los podcast con “Made Woman”, una producción que hizo con su amigo Chris Kushnner sobre Los Soprano, pero que rápidamente terminó por problemas económicos.

Volvió a intentarlo con Gangster Goddes, entrevistando a sus amigos de la serie de HBO.

Sin embargo, las cosas se pusieron cuesta arriba para la actriz cuando se negó a recibir la vacuna del Covid-19, esencial para poder trabajar durante esa época en Hollywood.

Ese cierre de puertas la sumió en un problema económico importante y Drea De Matteo dejó de apelar a la nostalgia de Los Soprano o buscar un trabajo en la actuación. Drea entró a OnlyFans.

OnlyFans, el salvavidas de Drea de Matteo

A sus 52 años, Drea de Matteo conserva una belleza que pocos pueden presumir, por lo que cuando sus propios hijos la animaron a entrar a OnlyFans, una plataforma de venta de contenido para adultos, por lo que poco alcanzó a dudar.

Tras la pandemia la actriz vivía un dramático momento financiero. En entrevista con Daily Mail confesó “Me habían embargado y mi casa se había inundado, así que estaba intentando venderla rápidamente”.

Además, indicó “La gente piensa que estoy hecho de oro, y no lo estoy. He trabajado de trabajo en trabajo. Y he rechazado toneladas de trabajos en el pasado sólo para estar con mis hijos porque su padre está de viaje y no está tanto por aquí”.

Solo tenía 10 dólares en su cuenta, por lo que abrir una cuenta en la plataforma de adultos se transformó en una opción latente que se hizo realidad cuando sus propios hijos, Alabama y Waylon la apoyaron al 100%.

“Mis hijos fueron los que me dijeron: ‘Hazlo’. Ella (Alabama) también editará las fotos, porque quieren ciertas cosas que nosotros no hemos podido hacer”, señaló De Matteo.

Añadió “Antes tenía mucho dinero, y luego, de repente, pasé de que me dejaran trabajar a que no me dejaran trabajar nunca más. Nunca fui el tipo de actriz que aceptaba trabajos sólo para seguir en el negocio. Literalmente, acepté trabajos para alimentar a mi familia”.

5 minutos para pagar su casa

Drea de Matteo mencionó que no tuvo otra opción y abrió la cuenta, cobrando 15 dólares a sus suscriptores por recibir contenido de ella en la plataforma.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata, indicando “Me quedé como loca”. La actriz que estaba en apuros económicos, dijo: “En cinco minutos, pude pagar a la inmobiliaria que se quedó con la venta de mi casa”.

“Recibí un montón de comentarios negativos, pero todo se volvió jodidamente viral, así que el balance fue positivo”, comentó.

Hace solo unas semanas declaraba a la plataforma, “¡Soy una perra controvertida, así que Onlyfans es la única plataforma de redes sociales donde puedo ser ultralibre! Es una excelente manera de financiar nuevos proyectos comerciales sin inclinarse ante las corporaciones estadounidenses. Invierte en ti mismo. ¡SOLO FANS PARA SIEMPRE!”.

El negocio del contenido erótico se transformó en una lucrativa entrada de dinero que le dio la posibilidad de pagar sus deudas, vivir el día a día cuidando de su familia y también tomar nuevos proyectos.

ULTRAFREE

La estrella de Los Soprano se transformó en una celebridad en la plataforma, donde ya tiene 176 publicaciones y más de 132 mil ‘Me Gusta’ bajo el slogan de “The Sopornos ;-)”.

Sus seguidores le dieron un piso para lanzar ULTRAFREE, su marca de vestuario que el pasado 29 de febrero comenzó a realizar envíos.

En su sitio oficial, la plataforma declara que es una “Empresa familiar antitonterías, clandestina, práctica, centrada en la ropa de la calle y la integridad física”.

Inspirada en su hijo Waylon, comenzó a diseñar poleras y polerones con particulares dibujos como bestias, las que confesó realizó en el patio trasero de su hogar.

Define su marca como la “Libertad de cualquier cosa que te haga sentir enjaulado, ya sea una enfermedad mental o física o una ideología”.

De esta forma, Drea de Matteo le dio la vuelta a su carrera con OnlyFans, aunque ya no se mantiene activa en las producciones de Hollywood, explora un mundo completamente distinto donde las posibilidades también son infinitas.