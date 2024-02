A través de sus redes sociales, la modelo argentina, Lucila Vit, recordó un “traumático” episodio que vivió años atrás a causa de un productor de TV cuando trabajaba en La ley de la selva.

La personal trainer reveló que dicho accidente no lo sabía mucha gente pues no lo hizo público cuando sucedió. “Fue en el año 2010, 2011, más o menos. Ese año me pasó de todo. Falleció mi abuela, mi abuelo, mi tío abuelo, pasó lo de los mineros, el terremoto y bueno, este accidente”, comenzó relatando Lucila.

“Nos fuimos al Bicentenario, a un parque muy lindo de acá de Chile, a grabar el desplazamiento de los animales. La cosa es que yo tenía que estar adentro de una pelota de esas de plástico que se usan por ahí en las piletas, piscinas”, detalló la presentadora televisiva.

Lucila Vit revela grave accidente que sufrió por productor de TV

Vit explicó que al productor del programa en aquel entonces se le ocurrió empujarla mientras estaba dentro de la esfera. “Estaba justo al lado de la escalera, entonces, salí rodando y tuve muchísima suerte de que no me haya pegado en cualquier lado, pero sí tuve una contusión grave sacrocoxígea que me dejó paralizada un mes y medio, más o menos“, confesó la argentina.

“Fue terrible; muy traumático, porque yo no sabía si iba a poder caminar, si me iba a recuperar, y a mí, con lo que me gusta el deporte, es como que me hubiesen matado en vida“, agregó la modelo.

“Por suerte la recuperación fue súper rápida y pude salir adelante. Me tuve que internar, pero, para mí fue terrible. El productor estaba desesperado porque sabía que la había cagado (sic), y bueno. La cosa es que fue una anécdota”, detalló la entrenadora física.

“Fue una irresponsabilidad enorme de él, a veces hay que pensar las cosas que hacemos, porque una broma puede causar eso y mucho más”, concluyó Lucila.